Niente addizionale comunale sui diritti d’imbarco per chi prende un volo dalla Calabria. Il senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, ha firmato un emendamento alla manovra, inserito tra i “segnalati” del suo partito, per garantire questa speciale esenzione.

Per far fronte alla misura il parlamentare di FI prevede uno stanziamento complessivo di 30 milioni di euro, 10 milioni all’anno nel prossimo triennio.

In realtà già in un precedente provvedimento i comuni calabresi, in cui hanno sede gli aeroporti regionali, Lamezia Terme (il più importante), Crotone e Reggio Calabria, erano “graziati” dall’applicazione dell’addizionale. Ma in quel caso il costo doveva essere coperto dalla regione. Lotito, invece, ora chiede che a pagare sia lo stato.

Ma come mai tanta attenzione da parte del romanissimo, eletto in un collegio in Molise (regione a cui per gratitudine ha spesso dedicato emendamenti ad hoc)? I più maliziosi ricordano che il presidente della regione Calabria è Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, il partito di Lotito.

