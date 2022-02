Il tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere con cui lo scorso agosto il Movimento 5 stelle ha introdotto il suo nuovo statuto e scelto Giuseppe Conte come nuovo presidente. I due provvedimenti sono stati sospesi in via cautelare per «gravi vizi nel processo decisionale», riporta l’AdnKronos.

Il primo problema sarebbe l’esclusione dalla votazione di oltre un terzo degli iscritti e il conseguente mancato raggiungimento del quorum. La decisione arriva nell’ambito di un ricorso di un gruppo di attivisti napoletani del Movimento difesi dall’avvocato Lorenzo Borrè, a sua volta ex iscritto e da tempo avvocato di chi ha pendenze con i Cinque stelle.

«Oggi il Tribunale di Napoli, accogliendo il reclamo per la sospensione dell'efficacia delle delibere che hanno modificato lo statuto e incoronato come candidato unico alla presidenza del M5S Giuseppe Conte, ripristina il principio della necessità della partecipazione di tutti gli iscritti nell'adozione delle scelte fondamentali del nostro MoVimento», hanno detto gli attivisti.

Nel Movimento si stanno ancora cercando di comprendere la portata della decisione, che potrebbe avere anche portata esecutiva. Nel caso in cui fosse così, sarebbero sospese, oltre alla carica di Giuseppe Conte, anche quelle dei suoi cinque vicepresidenti e tutte le nomine dei comitati tematici fatte dal presidente negli ultimi mesi.

La decisione metterebbe a rischio anche l’iter per l’ottenimento del 2 per mille, che il Movimento aveva scelto nei mesi scorsi di richiedere come gli altri partiti.

© Riproduzione riservata