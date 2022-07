Il provvedimento ha iniziato il suo percorso in aula ieri: sul testo si sono affollati gli interventi dei deputati Cinque stelle in opposizione, soprattutto sul termovalorizzatore di Roma. C’è incertezza sul ritorno in commissione Bilancio del testo e sull’apposizione della fiducia

Il decreto Aiuti riprende oggi il suo percorso alla Camera: sembra sfumare l’ipotesi della fiducia sul testo, inizialmente data per scontata dal governo, ma messo in discussione dal Movimento 5 stelle. Dopo una serie di rinvii della seduta in aula e una riunione di maggioranza, sembra improbabile che ci sia un ritorno del testo in commissione Bilancio come inizialmente ipotizzato. Attualmente l’aula è convocata per le 18.30. La maggioranza sta cercando di concordare un pacchetto di modifiche da approvare in aula.

La viceministra all’Economia Laura Castelli ha spiegato che «per il Mef non ci sono profili economici che necessitano di intervento, del ritorno in commissione». Ieri questo cambio di programma veniva ancora interpretato come possibilità di rimettere mano anche al merito del testo magari intervenendo su Superbonus e reddito di cittadinanza in modo da accontentare alcune richieste grilline.

La strada si è dimostrata accidentata già ieri, quando la discussione generale, normalmente un appuntamento non molto seguito dai deputati, è stata affollata da una lunga serie di interventi di parlamentari Cinque stelle in polemica coi contenuti del testo.

Il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D’Incà ha convocato per le 11 i capigruppo per definire insieme i prossimi passi per l’analisi del decreto: la sua approvazione si colloca infatti in un contesto complicato, reso ancora più incerto dal rinvio dell’incontro chiarificatore tra Giuseppe Conte e Mario Draghi a mercoledì. I due si incontrano per la prima volta dopo che il sociologo Domenico De Masi ha dichiarato in un’intervista che Beppe Grillo avrebbe subito pressioni da Draghi per rimuovere Conte dal Movimento. L’episodio ha creato dissapori tra i Cinque stelle, già da tempo in difficoltà rispetto alla linea di governo.

Le ipotesi

La riunione ha rimesso in discussione le prossime tappe del provvedimento, che apparivano pressoché certe. Non è infatti certo a questo punto che il governo ponga la questione di fiducia sul provvedimento. L’appuntamento era previsto per il tardo pomeriggio, in modo da far scadere le 24 ore di preavviso precedenti al voto dopo l’incontro tra il presidente del Consiglio e l’avvocato pugliese.

A non volere la fiducia sono soprattutto i Cinque stelle: ieri circolava l’ipotesi di proporre il voto per parti del provvedimento, in modo da isolare l’articolo che contiene i poteri speciali che il governo ha intenzione di concedere al commissario per il Giubileo di Roma per la costruzione del termovalorizzatore. Una possibilità che il regolamento di Montecitorio concede, ma che è stata sfruttata pochissime volte, anche perché ha bisogno di un consenso piuttosto vasto da parte dei partiti: improbabile che i Cinque stelle riescano a raccoglierlo.

Più facile invece che i grillini votino in maniera diversificata, confermando la fiducia e astenendosi sul merito del testo.

L’incontro

In programma per le 16.30 invece l’incontro tra Draghi e Conte, in cui i due discuteranno i termini della permanenza del Movimento al governo: in cima alla lista delle richieste, una virata verso la diplomazia nella questione ucraina e la richiesta di un piano sociale per aiutare le famiglie più in difficoltà con la crisi.

Resta da capire come i due risolveranno altri nodi centrali per il Movimento, come il prolungamento del Superbonus e la questione dell’inceneritore di Roma, su cui ieri sono intervenuti diversi parlamentari grillini: il deputato Alberto Zolezzi è arrivato a chiamare l’assessora Sabrina Alfonsi «assessore a Cosa nostra», espressione per cui poi si è scusato.

© Riproduzione riservata