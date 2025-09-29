L’uscente dato tra il 48 e il 52 per cento, l’eurodeputato dem tra il 46 e il 50 secondo i dati di Opinio per la Rai. L’affluenza intorno al 50 per cento, in calo di dieci punti. In Valle d’Aosta boom degli autonomisti con il 28 per cento dei voti

Le urne si sono chiuse alle 15 nelle Marche e contemporaneamente sono usciti i primi exit poll. Secondo quello di Opinio per la Rai, il governatore uscente di centrodestra Francesco Acquaroli conduce con una forbice tra il 48 e il 52 per cento sullo sfidante dem Matteo Ricci, dato tra il 46 e il 50.

Come da pronostico, l’affluenza è scesa di dieci punti percentuali con circa il 50 per cento dei marchigiani al voto, contro il quasi 60 per cento del 2020.

Le Marche sono considerate l’unica regione dal risultato davvero incerto delle sette al voto entro fine anno. Il suo esito condiziona gli equilibri nazionali ma anche le candidature di centrodestra nelle altre regioni.

Il centrosinistra

L’esito è ancora incerto e andrà contata sino all’ultima scheda. Tuttavia il centrodestra è dato come vincente, seppur con una forbice molto risicata.

In caso di vittoria di Ricci, l’effetto sarebbe dirompente. Infatti Elly Schlein potrebbe rivendicare la prima vittoria contro la premier, in una regione che è cara a FdI proprio in virtù della grande amicizia che lega Acquaroli alla premier. Sarebbe poi anche la prima dimostrazione che il campo largo possa davvero essere l’alternativa all’alleanza di centrodestra, in vista delle politiche del 2027.

In caso di sconfitta, invece, la segreteria – già in questo momento alle prese con lo scontento della componente più moderata dei dem – rischia ulteriore malcontento e distinguo interni sulle sue scelte strategiche.

Il centrodestra

Il risultato sbloccherà la situazione dei candidati per il centrodestra nelle altre regioni al voto nei prossimi mesi. Nel caso di una sconfitta nelle Marche, infatti, FdI potrebbe rivendicare la candidatura di un suo uomo in Veneto, che invece è regione reclamata dalla Lega per il dopo Zaia. Se invece tutto si concluderà con la riconferma di Acquaroli, in Veneto è quasi scontata la candidatura del leghista e vicesegretario nazionale, Alberto Stefani.

Il voto in Valle d’Aosta

Il 28 settembre si è votato anche in Valle d’Aosta, dove l’elezione del presidente della Regione non è diretta ma gli elettori votano per i partiti, che si accorderanno poi per la scelta del governatore. Per ottenere il premio di maggioranza la soglia è del 42 per cento. A votare sono andati il 62,9 per cento dei valdostani.

Stando ai primi dati dello spoglio, la coalizione di centrodestra è avanti con il 33 per cento (Ensemble Insieme - Forza Italia e Renaissance, Fratelli d'Italia, Lega), seguita dalla lista autonomista Union Valdotaine con il 28 per cento che è il primo partito. Seguono Autonomisti di Centro con il 14,3 per cento, Forza Italia con il 11,6 per cento, Fratelli d'Italia con l'11,4 per cento, Lega con l'9,3 per cento, Pd con il 9,9 per cento, Autonomisti al 14,3 per cento.

