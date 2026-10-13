L’indagine sui certificati ai migranti nei cpr

C’è un giudice in Cassazione, vincono i medici indagati

Marika Ikonomu
13 ottobre 2026 • 20:53
Segui Domani su Google

Di fronte ai continui proclami di esponenti del governo come il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, secondo cui le dottoresse facevano parte di una rete volta a ostacolare le politiche migratorie dell’esecutivo, la pronuncia della Corte restituisce loro «la dignità personale e professionale così duramente aggredita»

La linea dura invocata dal governo sui medici chiamati a valutare l’idoneità delle persone straniere al trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri ha subito un primo intralcio. La Cassazione ha annullato le misure cautelari interdittive, che prevedevano la sospensione dalla professione per dieci mesi per tre dottoresse. È l’esito del ricorso presentato dagli avvocati Francesca Cancellaro e Salvatore Tesoriero, che dimostra «la sproporzione delle misure cautelari applicate», scrivono i

Marika Ikonomu
Marika Ikonomu
Marika Ikonomu

Giornalista di Domani. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di diritti, migrazioni, questioni di genere e questioni sociali