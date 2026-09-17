Medici e Cpr, piccoli passi verso lo stato di polizia

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Quanto accaduto in questi giorni ai medici che si occupano della salute dei migranti è un atto di pura e semplice intimidazione poliziesca. A chi toccherà prossimamente?

Piccoli passi verso uno stato di polizia. Quanto accaduto in questi giorni ai medici che si occupano della salute dei migranti è un atto di pura e semplice intimidazione poliziesca. Tutto nasce dalla prese di posizione di alcuni medici riuniti nella Società italiana di medicina della migrazione (Simm) con la quale si criticava duramente la politica governativa di gestione dei migranti, e in particolare dei Cpr. Una struttura che, forse non tutti sanno, non è gestita dalle istituzioni pubbliche b