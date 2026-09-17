l’analisi

Medici e Cpr, piccoli passi verso lo stato di polizia

Piero Ignazi
Piero Ignazi
Piero Ignazipolitologo
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17 settembre 2026 • 19:46Aggiornato, 17 settembre 2026 • 19:48

Quanto accaduto in questi giorni ai medici che si occupano della salute dei migranti è un atto di pura e semplice intimidazione poliziesca. A chi toccherà prossimamente?

Piccoli passi verso uno stato di polizia. Quanto accaduto in questi giorni ai medici che si occupano della salute dei migranti è un atto di pura e semplice intimidazione poliziesca. Tutto nasce dalla prese di posizione di alcuni medici riuniti nella Società italiana di medicina della migrazione (Simm) con la quale si criticava duramente la politica governativa di gestione dei migranti, e in particolare dei Cpr. Una struttura che, forse non tutti sanno, non è gestita dalle istituzioni pubbliche b

Piero Ignazi
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Piero Ignazipolitologo

Professore ordinario, insegna al dipartimento di scienze politiche e sociali all'Università di Bologna. Dal 2009 al 2012 ha diretto la rivista Il Mulino.

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