L’assenza di Giorgia Meloni dalla scena pubblica nello scorso fine settimana ha fatto scoppiare la polemica politica. Italia viva ha presentato un’interrogazione, con il senatore Enrico Borghi, per sapere dove sia stata la presidente del Consiglio, che non si è recata alla camera ardente di Giorgio Armani né è andata al Forum Ambrosetti a Cernobbio.

Secondo quanto rivelato da Dagospia, Meloni è andata a New York per alcuni impegni, che però non sono stati specificati. Non risultano infatti appuntamenti nella sua agenda. In sua compagnia c’era stata la figlia della premier, Ginevra. Mentre palazzo Chigi smentisce Dagospia sulla presenza della sorella Arianna Meloni e della ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Interrogazione dei renziani

Il sospetto dei renziani è quello che la presidente del Consiglio sia andata a New York per celebrare l’eventuale vittoria di Jannik Sinner nella finale degli Us Open, senza però farsi vedere sulle tribune. Avrebbe preferito attendere il risultato della finale tra il tennista altoatesino e lo spagnolo Carlos Alcaraz. La vittoria dell’iberico avrebbe fatto saltare la photo opportunity.

Borghi, nel testo presentato in parlamento, ha chiesto se Meloni «intende chiarire se durante il fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all’estero».

In ogni caso Italia viva specifica che «data la sua figura istituzionale e di rappresentanza, se la presidente del Consiglio dei ministri non intende chiarire le ragioni per le quali non sia recata ad alcuno degli eventi suddetti avvenuto nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre scorso».

Un’altra tesi, infatti, raccontava di un supplemento di vacanze nella sua amata Puglia. Prima che però fosse appurato il volo negli States. Una spedizione poco fortunata.

Palazzo Chigi ha diffuso una nota per chiarire la vicenda: Il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano “misteri” sulle due giornate di assenza pubblica del Presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all’anno, il Presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre.

Il Presidente del Consiglio ha trascorso il fine settimana a New York in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni. Il viaggio era il regalo di compleanno per sua figlia. Entrambe hanno viaggiato con voli di linea all'andata e al ritorno, perché il Presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private. Pertanto, il Presidente Meloni intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate in merito.

