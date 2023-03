In vista del Consiglio europeo, la premier si è presentata in Aula per indicare le linee del governo. Nessun ministro leghista vicino a lei (arriva all’ultimo Valditara), velati attacchi sulla linea sia da Forza Italia che dalla Lega, che però voteranno la mozione unitaria

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è presentata in aula alla Camera – depositando il discorso reso ieri al Senato – per le comunicazioni del governo in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Come anche al Senato, dai banchi del governo mancano tutti i ministri leghisti. A due ore dall’inizio della seduta si è presentato solo il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

Esattamente come già successo ieri, i toni nei confronti della premier sono stati forti soprattutto da parte dei banchi leghisti, ma anche gli esponenti di Forza Italia hanno segnato qualche punto di dissenso rispetto alla linea presentata da palazzo Chigi.

Tuttavia, la strategia degli alleati di maggioranza sembra quella di voler alzare i toni ma senza strappare: l’annuncio, infatti, è di voto favorevole alla mozione unitaria.

L’intervento della Lega

A prendere la parola per la Lega alla Camera è stato Stefano Candiani. I suoi toni sono somigliati a quelli duri del capogruppo Massimiliano Romeo al Senato.

Ha elencato tutti i punti critici, partendo dalla guerra in Ucraina e chiedendo a Meloni che l’azione italiana «non sia sussidiaria solo alle scelte di altri» e che l’Italia giochi un ruolo da protagonista, perchè «in queste situazioni di stress, la politica europea spesso è risultata disallineata» rispetto alle reali esigenze.

Infatti, a fronte di una collocazione convintamente atlantista di Meloni e di sostegno all’Ucraina sia con armi che con un aumento della spesa militare italiana, Candiani ha chiesto di ricordare che «è evidente che all'interno dell'Ue ci sono Paesi che hanno più difficoltà nella fornitura di energia e che hanno più dipendenza di altri rispetto ad alcune fonti energetiche».

Lo stesso vale anche rispetto alla questione dell’efficientamento energetico degli edifici entro il 2035, come previsto da una direttiva europea: «Bisogna far valere in maniera forte la nostra voce».

Infine, la Lega è tornata anche sul tema migratorio e Candiani ha sottolineato che a Cutro «non si è visto nessun esponente europeo». L’invito di fondo è quello di arrivare in Europa con un governo che ribadisca «che si fanno le cose non perché ce lo chiede Bruxelles ma perché l'interesse dell'Italia deve essere quello dell'Europa».

Il nodo dell’Ucraina

La questione ucraina è quella più problematica dentro la maggioranza. Del resto, lo aveva sottolineato anche Romeo al Senato, parlando di «forte preoccupazione per come stanno andando le cose sul fronte della guerra russo-ucraina. L'obiettivo della cessazione delle ostilità sembra più una dichiarazione di principio. Anzi si sente parlare costantemente di offensiva, ad esempio la Polonia è pronta a inviare i caccia. Il problema non è il sostegno militare, ma una corsa ad armamenti sempre più potenti».

Parole pesanti, visto l’annuncio della premier di voler aumentare la spesa militare italiana, oltre al sì all’invio di nuove armi all’Ucraina.

Alla Camera è stato significativo l’intervento anche di Forza Italia, con Cristina Rossello, che ha parlato di «interesse» per l’iniziativa di Xi Jin Ping nei confronti di Vladimir Putin per un “piano di pace” e ha aggiunto: «Speriamo in un contatto diretto di Xi con Zelenski: costituirebbe un segnale importante verso quella nuova fase dell'ordine mondiale che si sta delineando, e in questo l'Europa ci deve essere».

