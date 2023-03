Un’ora di incontro a palazzo Chigi sul tema migratorio, tenuto top secret e comunicato solo alla sua conclusione. Il dossier migranti è ancora il fronte più preoccupante dentro il governo, dopo la disastrosa gestione del caso del naufragio di Cutro e delle nuove vittime in zona Sar libica. Sono infatti attesi a Pozzallo i 17 superstiti del naufragio in cui 30 persone risultano disperse.

Per questo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha riunito il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, quello della Difesa, Guido Crosetto, e i vertici dell'intelligence. Alla riunione erano videocollegati, perché in missione all’estero, anche i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Formalmente, sul tavolo non ci sarebbe stata solo la questione dei migranti ma anche quello della sicurezza, tuttavia è evidente quale sia l’emergenza attuale a cui il governo deve fare fronte. Il merito dell’incontro è ancora sotto silenzio, tuttavia bastano i nomi dei partecipanti: Meloni ha deciso di convocare una sorta di cabina di regia per riprendere le redini di una questione che sembra essere sfuggita di mano al governo.

Il decreto legge approvato nel consiglio dei ministri della settimana scorsa, infatti, non contiene risposte concrete e operative per far fronte al fenomeno e nemmeno per rimettere ordine nella catena di comando.

La presenza di Crosetto

Peculiare soprattutto la presenza del ministro della Difesa, Crosetto. Necessaria visto che, secondo fonti di governo, si è parlato anche della sicurezza. Tuttavia il suo nome è stato al centro di un piccolo giallo: l’articolo 10 del decreto legge, inserito e poi stralciato in sede di approvazione, che affidava alla Marina militare e quindi alla Difesa il coordinamento delle attività in mare.

Sarebbero state le pressioni della Lega, che con Piantedosi coordina la Guardia di finanza e con Salvini la Guardia costiera, a far saltare l’articolo. Secondo Meloni, invece, sarebbe stato lo stesso Crosetto a chiederne prima l’inserimento e poi l’eliminazione.

In ogni caso, il dossier migranti è diventato troppo spinoso per lasciarlo nelle mani solo della Lega. La premier questo l’ha capito, tanto da aver scritto personalmente alla Commissione Ue per chiedere supporto europeo. Un parziale commissariamento dell’alleato, che però non risolve il problema concreto di come gestire i futuri sbarchi e le potenziali tragedie connesse.

