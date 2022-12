La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta tenendo la sua conferenza stampa di fine anno. La conferenza, come da tradizione, è organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare, ed è iniziata pochi minuti dopo l’approvazione definitiva della manovra economica.

«Non è esattamente la conferenza stampa di un governo che ha lavorato un anno, è più una conferenza stampa di inizio mandato», ha esordito Meloni. La presidente del Consiglio ha poi respinto le critiche sull’approvazione tardiva della manovra. «La manovra è stata approvata un giorno in anticipo rispetto a quelle degli ultimi due anni: al di là del legittimo dibattito e delle divergenze, c'è stata la volontà di lavorare bene e mantenere scadenze e impegni, ci siamo riusciti».

A proposito della pandemia, Meloni ha detto che la situazione «è sotto controllo», ma «tamponi e mascherine restano utili». Sulla richiesta di tamponi per viaggiatori in arrivo dalla Cina: «Abbiamo bisogno di capire se quello che sta arrivando è coperto dai vaccini o no. Sinora s'è rivelato solo Omicron».

Sui dissidi nella maggioranza, Meloni dice: «Mi fido dei miei alleati al governo. Al di là dei dibattiti naturali all'interno di una maggioranza, e delle sfumature diverse nei programmi dei singoli partiti, c'è visione comune. È normale che ci sia dibattito. Poi contano i fatti». La presidente del Consiglio dice che c’è «un clima assolutamente positivo nella maggioranza, non posso lamentarmi e non lo dico per fatto dovuto».

