In un videomessaggio pubblicato su Youtube, la premier sottolinea che «il governo è al lavoro senza sosta per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini, per tutelare gli interessi dell'Italia».

Dopo giorni di silenzio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un video su Youtube nel quale ha discusso della guerra nel Golfo. «La nostra linea è molto chiara: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventare parte del conflitto. Noi lavoriamo, per quanto possibile, all'obiettivo di ridurre le tensioni e verificare se vi sia ancora una possibilità di riprendere i negoziati. Intanto continuiamo a dialogare con tutti i paesi della regione e ad assistere i nostri connazionali ancora presenti nell'area», ha detto la premier.

«È certamente una fase difficile. Però il governo è impegnato, impegnato a proteggere la sicurezza dell'Italia, impegnato a proteggere la sicurezza dei suoi cittadini, impegnato a sostenere ogni iniziativa volta alla ricerca della pace», ha aggiunto nel video, sottolineando che «il governo è al lavoro senza sosta per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini, per tutelare gli interessi dell'Italia».

E «io seguo costantemente con i ministri competenti gli sviluppi della situazione in Medio Oriente. In queste ore - ha specificato in particolare la presidente del Consiglio - abbiamo promosso un confronto stretto tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito, avviando un coordinamento tra quattro grandi Stati europei per affrontare insieme questa crisi e per rafforzare l'azione diplomatica. Con il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer, abbiamo condiviso la necessità di lavorare insieme per evitare il più possibile un'ulteriore escalation e contribuire alla stabilità internazionale». Parimenti, ha evidenziato la premier, «lavoriamo e dialoghiamo con tutti i paesi della Regione».

