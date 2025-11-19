La premier ha telefonato al presidente della Repubblica per organizzare una visita al Colle dopo la bufera di martedì scaturita dagli articoli de La Verità e dalle uscite successive di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera

La quiete dopo la tempesta? La premier Giorgia Meloni si è recata al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro che è stato proposto nella mattina di mercoledì da Meloni stessa, rientrata a Roma da Mestre.

La presidente del Consiglio ha telefonato a Mattarella per programmare una visita. Una telefonata che il Colle attendeva dopo l’uscita di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia, riguardo gli articoli de La Verità sul consigliere del Quirinale per il Consiglio supremo di Difesa, Francesco Garofani.

In un’intervista sul Corriere della Sera, Garofani ha confermato di aver detto, davanti ad alcune persone in un momento conviviale e non legato al suo incarico, alcune delle frasi riportate dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, ma che si trattava di «chiacchiere tra amici in libertà». Le frasi “incriminate” riguardavano la possibilità che Meloni puntasse al Quirinale, di come la sinistra dovesse fronteggiare questa eventualità con la creazione di una lista nazionale unica. Finendo con l’auspicio di «scossoni provvidenziali».

L’incontro tra Meloni e Mattarella

L’incontro servirà a chiarire la posizione del partito di Meloni, più che del governo, e anche la versione del Colle, dopo la nota con cui la presidenza della Repubblica aveva bollato come ricostruzioni che «sconfinano nel ridicolo» la tesi di complotti orditi dal Quirinale contro l’esecutivo di destra.

Gli attacchi di FdI

In mattinata sono arrivate altre dichiarazioni di esponenti di FdI, che rincarano la dose e puntano contro il consigliere Garofani. Il deputato Marco Osnato, al programma Start di Sky Tg24, ha detto di condividere «le parole di Bignami», aggiungendo che Garofani «ha parlato di quattro chiacchiere tra amici. Allora dovevi sceglierti meglio gli amici perché se ti registrano e hanno un audio... se sei il consigliere del presidente della Repubblica devi tenere una posizione super partes come quella del Quirinale, che noi riteniamo super partes come detto da Fazzolari. Noi ci riferivamo a questo atteggiamento di questo consigliere, che bisogna capire con chi fosse, che continua a tirare in mezzo il presidente della Repubblica»

Alla domanda se Mattarella avesse scelto una persona inappropriata come consigliere, Osnato non ha dubbi: «Evidentemente sì, o che si è dimostrata inappropriata».

