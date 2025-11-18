false false

Il Quirinale, con una nota, ha seccamente risposto ai commenti di Galeazzo Bignami, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. In mattinata, il meloniano ha chiesto alla presidenza della Repubblica di smentire una ricostruzione del quotidiano La Verità, dal titolo “Il piano del Quirinale per fermare la Meloni”.

L’asse Bignami-La Verità

Un articolo in cui il giornale scriveva di alcune esternazioni fatte dai consiglieri del presidente Sergio Mattarella. Alcuni di essi avrebbero auspicato «una grande lista civica nazionale» e la formazione di coalizioni alternative alle prossime elezioni, il tutto per impedire la vittoria della destra di Giorgia Meloni. Con tanto, prosegue La Verità, di possibili “scossoni” contro l’attuale esecutivo.

Bignami ha commentato: «Confidiamo che queste ricostruzioni siano smentite senza indugio in ossequio al rispetto che si deve per l'importante ruolo ricoperto dovendone diversamente dedurne la fondatezza»

La risposta del Quirinale

Il Colle ci ha messo poco a commentare le parole del capogruppo di FdI. E lo ha fatto duramente. «Al Quirinale si registra stupore per la dichiarazione del capogruppo alla Camera del partito di maggioranza relativa che sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo». Un messaggio chiaro.

Le reazioni

A intervenire anche la capogruppo di Avs alla Camera, Luana Zanella: »Noi crediamo che il Quirinale debba rimanere fuori dalla disputa politica mentre qui sembra davvero che alcuni esponenti di Fratelli d’Italia facciano di tutto per portare il Colle su terreni che non lo riguardano, magari inseguendo la stampa di area. Suggeriamo cautela e rispetto verso l'alta Istituzione e il ruolo sempre inappuntabile del presidente Mattarella in ogni momento attento più che mai alle garanzie e agli equilibri costituzionali».

