Nel summit a Villa Doria Pamphilj la premier italiana ha parlato di «nuovo paradigma» nei rapporti tra Africa ed Europa e ha incassato il sostegno della presidente della Commissione Ue sull’internazionalizzazione del Piano Mattei. A riportare alla realtà ci ha pensato il presidente della Commissione dell’Uniona Africana Youssouf, che ha espresso preoccupazione per i conflitti in corso

Il viavai a Villa Doria Pamphilj è iniziato a metà mattina. Sui tappeti rossi della sede di rappresentanza del governo italiano a Roma sono sfilati diversi ministri, leader e vertici di istituzioni economiche africane, ricevuti dalla premier Giorgia Meloni e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per il summit internazionale dal titolo “Il Piano Mattei per l’Africa e Global Gateway: uno sforzo comune con il continente africano”.

Prima una riunione di lavoro, poi una fanciullesca cerimonia per lo scambio di accordi economici, infine una conferenza congiunta.

L’assist a Meloni

Il vertice, come ribadito dalla premier, è stato «un passo fondamentale nell’internazionalizzazione del Piano Mattei». Un obiettivo, quello di coinvolgere il più possibile l’Unione europea, che si era posto Palazzo Chigi fin dall’inizio. Per ovviare ai limitati fondi messi a disposizione da Roma, 5,5 miliardi di euro, rispetto ai 150 miliardi europei destinati all’Africa dal Global Gateway, ma anche per ottenere da Bruxelles un maggiore supporto politico sul dossier africano, una delle priorità - almeno a parole - del governo italiano.

Von der Leyen è sembrata ben felice di fornire un assist a Meloni. E da Villa Pamphilj ha ribadito l’obiettivo europeo: «Stiamo unendo le risorse della nostra Ue e dei paesi membri per attrarre capitali privati». Quello dei capitali privati è stato il fulcro della questione. «Vediamo che altri paesi stanno tagliando i loro finanziamenti, pensiamo che sia sbagliato. Attrarre nuovi investimenti in Africa è nel nostro interesse», ha rimarcato la presidente della Commissione Ue, prima di parlare più banalmente di «enorme potenziale» di un’Africa «piena di risorse».

Il nuovo paradigma

Ad ogni modo, nella conferenza stampa Meloni ha rimarcato la costruzione di «un nuovo paradigma» tra Africa ed Europa per una cooperazione tra pari. Una terra, quella africana, che per la premier è stata «incompresa e in molti casi sfruttata». Ma - anche lei, come von der Leyen - ha parlato di «enormi potenzialità ed enormi occasioni».

Meloni ha spiegato brevemente i progetti strategici su cui si sono concentrati i lavori e gli accordi dal valore totale di 1,2 miliardi di euro. In primis il corridoio di Lobito, infrastruttura fisica e digitale che unirà l’Africa orientale a quella occidentale, tramite l’Angola, lo Zambia e la Repubblica democratica del Congo. Anche qui, si è invocato il coinvolgimento del mondo dei privati e ringraziato Cassa depositi e prestiti e Sace per un’intesa da 250 milioni con Africa Finance Corporation. Poi un progetto che riguarda le filiere produttive del caffè, con un accordo con garanzia europea da 110 milioni di euro «a sostegno degli sforzi italiani per il ripristino dell’agricoltura sostenibile».

E ancora: lo sviluppo del Blue Raman, il cavo sottomarino di Sparkle, che si proietterà verso l’Africa orientale, puntando a collegare l’India all’economia europea inglobando il continente africano e il Mediterraneo. Infine, Meloni ha annunciato la creazione a Roma dell’Ai Hub, progetto nato già con la presidenza italiana del G7 dello scorso anno, che mira a coinvolgere partner di peso, come Microsoft, e centinaia di start up africane per lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale nei settori centrali del Piano Mattei.

La questione più rilevante è quello, forse, dell’iniziativa lanciata dalla premier italiana sull’abbattimento del debito africano. Un tema centrale «per lo sviluppo del continente che, se non affrontato adeguatamente, rischia di vanificare tutti gli altri sforzi», ha detto Meloni, che poi ha menzionato anche le volontà di Papa Francesco. La proposta è di «convertire nei prossimi 10 anni l’intero ammontare del debito per le nazioni meno sviluppate, secondo i criteri della Banca Mondiale, e di abbattere del 50 per cento quello delle nazioni a reddito medio basso». Il risultato stimato è quello di convertire in progetti locali circa 235 milioni di euro di debito.

Dopo Meloni e von der Leyen, a parlare è stato il presidente della Commissione dell’Unione africana Ali Youssouf. Ed è stato positivo, ma ben più cauto: «Siamo sulla strada giusta per una partnership equa, corretta e giusta fra l’Europa e l’Africa». Ed è stato lo stesso Youssouf a riportare alla realtà le due protagoniste del vertice, esprimendo «profonda preoccupazione» per tutti i conflitti e le instabilità in Africa, in Europa e in Medio Oriente.

I bombardamenti tra Iran e Israele, quelli russi in Ucraina e le guerre in Africa, fino a quel momento, erano lontani da Villa Pamphilj.

