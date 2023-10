Il sottosegretario Molteni ha risposto in un question time a domande sulla provenienza del video utilizzato da Matteo Salvini sui social per attaccare la giudice che ha emesso l’ordinanza sui migranti nei Cpr

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi non ha partecipato al question time in commissione Affari costituzionali alla Camera ma al suo posto ha preso la parola il sottosegretario Nicola Molteni, anche lui della Lega.

Alla domanda di Riccardo Magi (che ha già annunciato ulteriori richieste di approfondimenti) di più Europa sulla provenienza del video di Matteo Salvini sulla giudice di Catania, Iolanda Apostolico, su come vengono conservati i video realizzati dalle forze dell’ordine alle manifestazioni e con quali misure di sicurezza e che fine fanno queste riprese, Molteni ha «escluso che il materiale sia stato estrapolato dai servizi di ordine pubblico alla manifestazione».

Quanto alla disciplina, ha chiarito che «il trattamento dei video è fatto dalla polizia scientifica, sulla durata di conservazione delle immagini si prevedono diversi tempi a seconda delle condotte, con possibilità di allungamento connessa ad attività repressiva». Inoltre, ha confermato che «le immagini video della polizia di Stato non sono sottoposte a pratiche per l’identificazione facciale».

Quanto alle modalità di ripresa, Molteni ha spiegato anche che la polizia di Stato può raccogliere i video, qualora sia necessario, «con dispositivi di ripresa privati, quando sono indisponibili gli strumenti adatti» ma che in questi casi «le riprese devono essere trasferite su memoria digitale dell’ufficio e cancellate dal dispositivo personale». Proprio questo elemento è rilevante, perché inizialmente era trapelato che il video usato da Salvini contro la giudice sarebbe stato girato da un carabiniere con il suo cellulare, il quale si sarebbe autodenunciato. Secondo quanto risulta a Domani, però, i fatti non sono andati in questo modo.

Circostanza, questa, che è stata confermata come da ricostruzione di Domani anche da Molteni.

In seguito alla domanda del capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Commissione Affari Costituzionali della Camere, Filiberto Zaratti, infatti Molteni ha aggiunto che «un carabiniere ha detto ai superiori di aver realizzato il video nel 2018 e di aver diffuso uno dei filmati che riprendeva il magistrato. Il militare poi ha ritrattato le proprie affermazioni e sono in corso accertamenti. Dell’accaduto è informata la procura di Catania».

Poi ha spiegato che «Il 21 settembre 2018, la Digos ha acquisito i video e ha inoltrato segnalazione ad autorità giudiziaria ma senza individuare responsabilità penali ai manifestanti. La procura ha escluso che il video sui social sia riconducibile a quelli registrati dalla polizia in servizio e in nessun atto viene menzionata da giudice Apostolico».

Infine, il sottosegretario ha aggiunto che «il video non risulta agli atti d’ufficio delle riprese non utili effettuate nelle manifestazioni non esiste un archivio informatico, inoltre gli uffici di polizia non conservano i video non ufficiali».

