A Milano si svolge la seconda tappa della manifestazione unitaria indetta dai tre principali sindacati italiani: Cgil, Cisl e Uil. Sono 40mila le persone scese in piazza per protestare contro il Decreto lavoro e le scelte del governo Meloni in merito a occupazione, politiche sociali, industriali ed economiche. Dopo una prima mobilitazione a Bologna, lo scorso 6 maggio, e la tappa odierna in Lombardia, l’ultimo appuntamento previsto dalle tre sigle sindacali è per il prossimo 20 maggio a Napoli.

La protesta, annunciata subito dopo la Festa dei Lavoratori, per il momento non fa intravedere segnali di uno sciopero generale, ma i sindacati sono pronti a valutare anche quella ipotesi nel momento in cui non ci sono aperture del governo Meloni alle loro richieste. Lo ha detto la segretaria confederale della Cisl, Daniela Fumarola, che spera nella riapertura di un confronto con il governo sui temi occupazionali.

La protesta non si ferma

«Andremo avanti finché non otterremo quello che vogliamo», ha annunciato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in testa al corteo. I manifestanti della Cgil, partiti dal Castello Sforzesco, si sono diretti verso l’Arco della Pace, dove era prevista la riunione con i militanti di Cisl e Uil.

A margine della manifestazione, Landini ha ribadito che la retorica sull’accettare qualsiasi tipo di lavoro, compreso quello sottopagato, deve terminare. «Un giovane che rifiuta di lavorare sottopagato a 1000 euro fa bene, non può accettare quelle condizioni», ha detto dal palco. Ha poi aggiunto che: «Il lavoro deve essere una condizione che permette a chi lo fa di vivere dignitosamente e non di essere sfruttato, non di dovere ringraziare perché ti fanno lavorare».

Il segretario della Cgil ha precisato che i sindacati non criticano solo le politiche dell’attuale governo, ma anche quelle dei precedenti che hanno contribuito a rendere il lavoro precario in Italia. In riferimento al governo di Giorgia Meloni ha, però, rincarato: «Siccome loro dicono che sono quelli nuovi, allora che cambino le cose sbagliate che ci sono. Che discutano con il sindacato. Che ascoltino quello che oggi i giovani, le donne, il paese gli dicono. Non lo stanno facendo».

Al fianco degli studenti

In merito alle recenti proteste sul caro affitti che hanno visto scendere in piazza studenti universitari di tutta Italia, Landini ha manifestato sabato il sostegno del sindacato. Al corteo di Milano si sono uniti il sindacato degli studenti e il sindacato degli inquilini, sotto lo slogan «La lotta per la casa è trasversale».

Le richieste degli studenti sulle politiche abitative si intrecciano a quelle dei lavoratori e alle battaglie sul fisco, come ha ribadito la coordinatrice dell’Udu, Camilla Piredda.

Sul tema del caro affitti, Landini, che nel pomeriggio incontrerà gli studenti alla Statale di Milano, ha detto: «Il mio primo pensiero va agli studenti, la loro lotta è la nostra lotta».

