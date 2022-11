La nave Ocean Viking, con 230 migranti a bordo, è arrivata questa mattina nel porto di Tolone, scortata da navi francesi e da un elicottero. Lo scontro con la Francia, che da una parte ha deciso di accogliere i naufraghi e dall’altra ha bloccato il meccanismo di solidarietà per accogliere 3.500 migranti, continua.

La Francia

Questa mattina è intervenuto Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'attuazione del programma: «La Francia nel 2022 ha accolto solo 38 ricollocamenti. Ma siamo popoli amici. Ci auguriamo che tutto rientri».

E sulle ritorsioni minacciate dalla Francia aggiunge: «Non vorrei che ci si riferisse ai soldi del Pnrr, quando dice che siamo tra i maggiori beneficiari dell'Ue parla di quello. Come dire: avete quei fondi dovete stare zitti». Ai francesi chiediamo «solo rispetto. Non ci si può tenere nell'illegalità perché fa comodo così. È più semplice dire alla propria opinione pubblica che si accolgono migranti entrati in modo legale che illegalmente».

E sul fatto che la Francia accusa l’Italia di essere “disumana” Fazzolari risponde: «Si dice che migrare è un diritto. Ma vale solo per chi migra in Italia: tanto che il dossier principale riguarda come fermare gli spostamenti secondari».

L’opposizione

Il vicesegretario del Pd accusa il governo di crudeltà dopo l’attuazione degli sbarchi selettivi, che hanno tenuto sulle navi umanitarie i migranti per giorni: «A Catania - afferma - ho visto l'Italia scadere al grado zero dei diritti, perché quando si arriva all'arbitrio della selezione, al tu sì tu no, nessuno può dirsi al sicuro». Provenzano si dice «molto preoccupato» dalla «incapacità della minoranza di fare fronte comune anche davanti a casi enormi», e aggiunge: «Quanto a Conte, il suo silenzio è stato eloquente. Capisco l'imbarazzo di un premier che ha firmato i decreti Salvini e ricordo la fatica che abbiamo fatto noi per modificarli, ma di fronte a quello che è accaduto a Catania, se dichiari di collocarti nel capo progressista, non puoi tacere».

Anche il Pd si è diviso sugli accordi con la guardia costiera libica, e il vicesegretario ammette che c'è un questione da risolvere una volta per tutte anche nel partito: «Le contraddizioni che ci portiamo dietro dalla gestione Minniti pesano ancora».

Il leader del terzo polo, Carlo Calenda, come l’esecutivo rimarca che lla Francia.

Il ministro dell’Interno, scrive, «è un disastro».

