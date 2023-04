In un dibattito pubblico in cui si discuteva della costruzione di una bretella stradale, il presidente della provincia, Franco Alfieri, ha liquidato l’opposizione all’opera dicendo che «democrazia fa rima con idiozia». Alfieri, ex sindaco di Agropoli e capo dello staff di Vincenzo De Luca, è un fedelissimo del controverso presidente della regione.

Alfieri era arrivato sulle prima pagine dei giornali durante la campagna elettorale per il referendum costituzionale. All’epoca, il presidente De Luca era stato registrato ad un incontro con sindaci campani favorevoli al sì alla riforma mentre esaltava le capacità «clientelari» di Alfieri. «Prendiamo Franco Alfieri – aveva detto De Luca – notoriamente clientelare. Come sa fare lui la clientela lo sappiamo. Una clientela organizzata, scientifica, razionale come Cristo comanda. Che cosa bella».

De Luca aveva poi proseguito: «L’impegno di Alfieri sarà di portare a votare la metà dei suoi concittadini, 4mila persone su 8mila. Li voglio vedere in blocco, armati, con le bandiere andare alle urne a votare il Sì. Franco, vedi tu come Madonna devi fare, offri una frittura di pesce, portali sulle barche, sugli yacht, fai come cazzo vuoi tu, ma non venire qui con un voto in meno di quelli che hai promesso».

De Luca è al centro dell’attenzione della segretaria del Pd Elly Schlein, che durante il suo insediamento ha promesso di farla finita con «i cacicchi e i signori delle tessere», un’affermazione da molti interpretata come un attacco al discusso presidente della Campania.

