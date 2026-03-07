Le opposizioni interrogano il governo Meloni chiedendo trasparenza sui suoi piani in vista del passaggio in Italia di Peter Thiel, anima nera del trumpismo e fondatore di Palantir, nella capitale dal 15 al 18 marzo.

Nella disattenzione generale, le aziende legate a Thiel stanno già facendo accordi coi governi europei: hanno partnership col ministero della Difesa britannico, con quello tedesco per le armi autonome; Palantir ha un accordo anche con quello degli Interni francese.

Europa

Peter Thiel a Parigi: l’Europa apre i salotti buoni al regista del trumpismo e di Ice

Francesca De Benedetti

Il Partito democratico presenterà un'interrogazione parlamentare per chiedere al governo se siano previsti incontri ed eventuali rapporti tra Thiel e il settore pubblico. Anche Avs chiede «chiarezza».

«Thiel è tra i fondatori di Palantir, società al centro di tante polemiche per l'uso di tecnologie di analisi dei dati da parte di governi e apparati di sicurezza. Cosa verrà a fare nel nostro Paese? Sta forse cercando nuovi accordi o contratti con istituzioni pubbliche, come già avvenuto in Francia?», ha detto la parlamentare di Avs Elisabetta Piccolotti.

Mondo

Niente “kill bot” al Pentagono. Anthropic respinge l’ultimatum di Hegseth per «questioni di coscienza»

Luca Ciarrocca

© Riproduzione riservata