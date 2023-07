Dopo una breve riunione a palazzo Chigi, la cabina di regia ha dato il via libera alle modifiche alla quarta rata del Piano: cambiano 10 obiettivi su 27. Alle 15 la conferenza stampa del ministro Fitto. L’ottimismo di Salvini e l’attacco del Pd: «Meloni venga in aula e ci spieghi i ritardi»

È durata solo una decina di minuti la riunione della cabina di regia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, convocata a palazzo Chigi dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. L’incontro ha dato il via libera alle modifiche alla quarta rata del Pnrr, che vale 16 miliardi e rischia di slittare all’anno prossimo. Alle 15 è prevista una conferenza stampa del ministro Fitto.

Alla riunione hanno partecipato i ministri del governo Meloni, i cinque sottosegretari alla presidenza del Consiglio (Mantovano, Fazzolari, Barachini, Butti e Morelli) e i rappresentanti degli enti locali: Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle regioni, Antonio Decaro in rappresentanza dei comuni e Michele De Pascale, presidente dell’Unione delle province. Era invece assente la premier Meloni, impegnata al vertice Nato di Vilnius.

Il Pd all’attacco

«Ci sono 19 miliardi di euro che l’Italia avrebbe potuto incassare da febbraio con la terza rata del Pnrr: siamo a luglio e non ne abbiamo traccia. Ci sono altri 16 miliardi di euro, la quarta rata, per i quali dovevamo presentare la domanda a fine giugno: siamo all’11 luglio e tutto tace», ha attaccato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. «Meloni venga in aula a spiegarci perché non si è ancora visto un euro della terza rata e perché rischia di slittare la quarta».

Seguono la segretaria altri deputati e senatori del Pd, guidati dai capigruppo Chiara Braga e Francesco Boccia. «Leggo che Fitto convoca d’urgenza una cabina di regia, forse ha letto i giornali. Intanto aspettiamo ancora la terza, da febbraio, c’era Sanremo. Siamo a luglio, con Techetechete, ancora niente. Perso tempo, tanto, troppo», ha scritto su Twitter il senatore Filippo Sensi.

L’ottimismo di Salvini (e Giorgetti)

«Conto che con oggi si chiuda il discorso sulla rimodulazione, si mettano a terra e si spendano tutti i soldi che abbiamo chiesto in prestito», ha invece detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, all’inaugurazione di un nuovo tratto dell’A4 Milano-Brescia. «Ci sono alcune riflessioni che farò con i ministri competenti sulla sostenibilità: mi seccherebbe che con i soldi presi a prestito con il Pnrr finanziassimo le centrali a carbone in Cina», ha aggiunto il vicepremier.

Più realista è il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. «Se la terza rata del Pnrr fosse entrata prima sarebbe stato meglio, ma stiamo gestendo la situazione e speriamo che venga erogata al più presto. Un conto sono gli obiettivi sulla carta, un altro la realizzazione degli interventi», ha detto alla presentazione della card “Dedicata a te”. «È un problema che riguarda tutti i paesi, ma per l’Italia il problema è maggiore perché maggiori sono i fondi».

Cauto ottimismo arriva anche da Forza Italia per bocca del capogruppo alla Camera, Paolo Barelli: «La terza rata è in arrivo e non ci sono ritardi. Quanto alla quarta, il ministro Fitto sta lavorando per una rimodulazione del Piano perché sia finalizzato a investimenti fattibili entro il 2026. Le polemiche sono inutili: utilizzeremo i fondi in maniera corretta entro il 2026».

