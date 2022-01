In mattinata la camera ardente per il presidente del parlamento europeo David Sassoli a cui si è recato Sergio Mattarella. Le strategie per il Quirinale non si fermano: sul Giornale compare una grande pubblicità a favore della candidatura di Silvio Berlusconi

Si prepara lo scontro per il Qurinale: il segretario della Lega Matteo Salvini alla vigilia del vertice di centro destra ha annunciato che i partiti di area sosterranno Berlusconi. «Centrodestra compatto e convinto nel sostegno a Berlusconi, non si accettano veti ideologici da parte della sinistra. Spero che nessun segretario e nessun partito si sottraggano al confronto ed alla responsabilità».

Il riferimento e al no del segretario del Pd Enrico Letta che ha già detto che il Pd non voterà mai Berlusconi. Della stessa posizione il Movimento 5 stelle. Già due giorni fa Letta aveva detto su la 7 che non avrebbe ceduto al nome di Berlus

Il lutto per David Sassoli

In lutto la politica per la morte del presidente del parlamento europeo, David Sassoli. Questa mattina il feretro è giunto in Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente. Ad attenderlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Accanto al primo cittadino, la vedova Alessandra Vittorini, e i figli Livia e Giulio.

LaPresse

Dopo di loro è arrivato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato la celebrazione dei funerali di stato per il presidente del parlamento europeo scomparso domenica notte. Si terranno venerdì a Roma alle ore 12 alla Basilica di Santa Maria degli Angeli.

La pubblicità per Berlusconi

Il lutto non ferma le strategie che precedono l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Il 24 gennaio la prima votazione dei grandi elettori, parlamentari e delegati regionali.

Silvio Berlusconi va avanti con la sua operazione di caccia a deputati e senatori, e sul Giornale, la testata edita dal fratello Paolo Berlusconi, a pagina 5 è comparsa una grande pagina pubblicitaria con scritta una biografia di Berlusconi con toni elogiativi e firmata “Forza Seniores”: «E quindi: chi come lui?» conclude.

