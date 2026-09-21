«La scuola è integrazione». L’argine del Colle a Meloni

Per il presidente «è aperta a tutti» e «deve creare legami, non ghetti». E cita l’articolo 34. Il monito arriva dopo l’annuncio del governo di un tetto massimo di stranieri nelle classi

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Per il presidente «è aperta a tutti» e «deve creare legami, non ghetti». E cita l’articolo 34. Il monito arriva dopo l’annuncio del governo di un tetto massimo di stranieri nelle classi

«La scuola è la leva più importante di integrazione per chi viene da altri paesi», ha scandito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’inaugurazione dell’anno scolastico ad Amatrice, nel nuovo istituto ricostruito dopo il terremoto di dieci anni fa. Nessuna intenzione di farsi trascinare nella polemica di giornata, innescata dalla premier Giorgia Meloni che, domenica, ha annunciato che nel prossimo Consiglio dei ministri verrà approvata una norma per introdurre un tetto agli stranie