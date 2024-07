Il servizio pubblico ha scelto di glissare sui risultati delle elezioni legislative, Rete4 e La7 avevano degli speciali in programma per seguire in diretta. Su Rainews il festival delle città identitarie. Usigrai: «Grave mancanzai»

Nessuna copertura per i risultati delle elezioni legislative francesi. La Rai ha scelto di non dedicare una prima serata all’esito del voto d’Oltralpe: speciali in onda invece su La7 e Rete4.

Sulle reti generaliste in onda su Rai1 Tim Summer hits, su Rai2 un film e su Rai3 addirittura una replica di Report. Soltanto in seconda serata su Rai3 la redazione del tg ha aperto l’analisi dell’esito del voto. Su Rainews, addirittura, era in onda il festival delle Città identitarie.

Si tratta di un’iniziativa promossa da Cultura identità, testata diretta da Edoardo Sylos Labini, intellettuale di riferimento della destra e dei meloniani di viale Mazzini: tanto è stimato che ha avuto nella scorsa stagione anche un programma in prima serata su Rai3, Inimitabili.

Il Pd in commissione Vigilanza ha fatto sua la polemica: «Sarà forse che il trionfo del Fronte popolare scomoda i piani di palazzo Chigi nella trattativa in Ue? Porteremo anche questo caso in commissione Vigilanza Rai» hanno scritto i parlamentari in una nota già durante la serata.

Anche l’Usigrai ha preso posizione. Il sindacato, si legge in una nota, «trova assai grave che il Servizio Pubblico non abbia informato i telespettatori in maniera tempestiva ed esaustiva su quanto stava accadendo in Francia. Bastava allungare i tg delle reti generaliste e impegnare il canale all news in una diretta sulle elezioni: cosa che non è stata fatta. Siamo di fronte, da tempo, a una significativa riduzione degli spazi di informazione, tradizionalmente gestiti dalle testate giornalistiche del Servizio Pubblico; anche da questa scelta sta passando un cambio di narrazione che danneggia la Rai e i cittadini».

Il caso Rainews

Il cdr di Rainews ha preso posizione durissima sulla scelta della direzione: «Rainews24 non aveva mai toccato il fondo in questo modo, mai aveva abdicato così alla sua missione informativa in occasione di un appuntamento elettorale così importante» ha scritto la rappresentanza sindacale in una nota. «Verrebbe da pensare che alla debacle della destra il direttore preferisca non dedicare troppo spazio. Petrecca ritiene opportuno, in una serata come questa, dare spazio a un evento non scevro da interessi e legami personali».

Un riferimento che non è piaciuto al direttore stesso, che ha replicato con una lettera molto dura in cui chiede a sua volta spiegazioni al cdr su quel passaggio, annunciando «diffida formale all’odg» e chiedendo «difesa legale per calunnia». Sul merito spiega di aver chiesto tre collegamenti dalla serata, «come facciamo con tutte le manifestazioni culturali in partnership».

Rainews è da tempo media partner delle iniziative del giornalista-attore: anche quest’anno Petrecca è stato ospite del festival a Pomezia, relatore del panel “I quaderni di Pomezia: da Enea ad Ugo Tognazzi”. Il programma dell’evento include anche Incoronata Boccia, vicedirettrice del Tg1 che ha fatto parlare di sé per le sue opinioni sull’aborto, che domenica sera ha condotto la serata su Sergio Leone. Ospiti anche Federico Palmaroli, in arte Osho, vignettista di riferimento dei meloniani, e Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera.

