L’amministratore delegato della Rai è stato visto entrare alla sede dei gruppi parlamentari di via degli Uffici del vicario, dove hanno sede anche i gruppi di Fratelli d’Italia. Bocche cucite sul merito dell’incontro, anche se gli argomenti all’ordine del giorno sarebbero parecchi

L’ad della Rai Giampaolo Rossi è stato visto entrare nel palazzo a due passi dalla Camera dove hanno sede anche i parlamentari di Fratelli d’Italia. Il numero uno di viale Mazzini avrebbe incontrato anche Francesco Filini, capogruppo dei meloniani in commissione Vigilanza Rai e uomo di fiducia di Giorgia Meloni e Giovanbattista Fazzolari nella gestione della tv pubblica.

Sul merito dell’incontro, nel partito le bocche sono cucite. Eppure, gli argomenti in sospeso sarebbero parecchi: dall’appuntamento dell’ufficio di presidenza della commissione Vigilanza di domani in cui si discuterà della possibilità di convocare Sigfrido Ranucci all’indomani dell’attentato diretto contro di lui, con il rischio di “riattivare” l’organismo bloccato da un anno, al caso Ghiglia, il consigliere del collegio del garante per la Privacy pizzicato da Report mentre entrava nel portone della sede di Fratelli d’Italia di via della Scrofa.

O ancora, la vicenda dell’audio tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini trasmesso da Report, che ha avuto anche la conseguenza di allontanare il nome di Arianna Meloni dalla vicenda Boccia. Ma c’è pure la questione ascolti sul tavolo, dal duello Ruota della fortuna-Affari tuoi ai problemi che incontra Milly Carlucci, passando per la debolezza di Domenica In. Anche dall’azienda, per il momento, nessun commento.

