Vannacci sogna la sua Sassonia sullo Stretto, la sfida impossibile di Reggio Calabria

Quasi 350 mila elettori potenziali, 71 comuni con prevalenza jonica e grecanica, più cittadine strettesi come Scilla e Villa S.Giovanni, dove è più forte il centrosinistra. Ma l’attesa è tutta per il generale, che definisce questo voto la sua «Sassonia»

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Era partita malissimo, con i Bronzi di Riace tirati per la chioma e accostati a Vannacci nella sua prima uscita pubblica a Reggio, un paio di anni fa: poi scattò la diffida del Museo Archeologico, e i Guerrieri scomparvero dai manifesti futuristi. Oggi il generale si paragona a Ulisse ed Enea, versione classico-militar-macho, pronto a questo primo test oltre i sondaggi sulla sua forza elettorale: «Sarà la nostra Sassonia!». Bentornati in Calabria, dove domenica e lunedì sono in programma le elez