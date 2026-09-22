elezioni suppletive

Vannacci sogna la sua Sassonia sullo Stretto, la sfida impossibile di Reggio Calabria

Giuseppe Smorto
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22 settembre 2026 • 19:55

Quasi 350 mila elettori potenziali, 71 comuni con prevalenza jonica e grecanica, più cittadine strettesi come Scilla e Villa S.Giovanni, dove è più forte il centrosinistra. Ma l’attesa è tutta per il generale, che definisce questo voto la sua «Sassonia»

Era partita malissimo, con i Bronzi di Riace tirati per la chioma e accostati a Vannacci nella sua prima uscita pubblica a Reggio, un paio di anni fa: poi scattò la diffida del Museo Archeologico, e i Guerrieri scomparvero dai manifesti futuristi. Oggi il generale si paragona a Ulisse ed Enea, versione classico-militar-macho, pronto a questo primo test oltre i sondaggi sulla sua forza elettorale: «Sarà la nostra Sassonia!». Bentornati in Calabria, dove domenica e lunedì sono in programma le elez

Giuseppe Smorto
Giuseppe Smorto
Giuseppe Smorto

Giornalista, vicedirettore di Repubblica dal 2016 al 2019. Ha ricoperto il ruolo di caporedattore dello sport, del Venerdì e capocronista alla redazione di Torino. Dal 2003 al 2016 ha diretto Repubblica.it. Ha vinto premi giornalistici come il "Saint Vincent" (2005, per il sito di Repubblica) e il "Biagio Agnes" (2012). Il Comune di Reggio Calabria gli ha consegnato nel 2016 il "Sangiorgino d'oro". Ha curato i libri Il Mondo di Gianni Mura e Gianni Mura e i racconti della bicicletta, due antologie di articoli firmati dal grande giornalista, scomparso il 21 marzo 2020. Nel maggio 2021 ha pubblicato per Zolfo Editore il libro: A sud del Sud. Viaggio dentro la Calabria fra diavoli e resistenti.