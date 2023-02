Mai così poche persone si sono recate alle urne nel corso delle elezioni regionali. Al voto di domenica e lunedì, in Lazio l’affluenza ha segnato il nuovo record storico negativo di sempre e in qualsiasi regione, mentre la Lombardia si è registrato il peggior dato regionale e il terzo peggiore nella storia d’Italia. Qui trovate tutti i risultati del voto, in cui ha stravinto il centrodestra.

Disastro in Lazio

Alle regionali in Lazio è andato a votare soltanto il 37,20 per cento degli aventi diritto. Il risultato peggiore di qualsiasi elezione politica o regionale, peggiore anche del 37,7 per cento registrato in Emilia Romagna nel 2014.

Alle urne si è recato poco meno della metà degli aventi diritto rispetto alle regionali del 2018, quando in coincidenza con le elezioni politiche è andato a votare il 66,6 per cento degli elettori.

Ad abbassare la media regionale è in particolare il risultato del comune di Roma dove ha votato appena il 33,1 per cento degli aventi diritto. Significa che a malapena un romano su tre si è recato alle urne.

Record negativo in Lombardia

Appena meglio la situazione della Lombardia, dove ha votato il 41,7 per cento degli aventi diritto. Peggio hanno fatto soltanto il Lazio e l’Emilia Romagna nel 2014. A differenza di Roma, Milano è in linea con il resto della regione, con un’affluenza del 42 per cento.

