Dopo l’esclusiva di Domani sulle indagini nei confronti suoi e del manager dei vip, Lucio presta, per finanziamento illecito, il leader di Italia viva risponde con un video sui social. Che diventa subito un’occasione per pubblicizzare il suo “Controcorrente”, uscito oggi ed edito da Piemme

«Non so su cosa si basa questo avviso di garanzia: tutte le nostre attività sono legali. Si parla di una mia attività professionale di finanziamento illecito alla politica, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quando arriveranno gli atti e non i tweet dei giornalisti, potremo confrontarci nella sede del processo». Matteo Renzi non perde tempo e, dopo aver ricevuto la notizia delle indagini aperte dalla procura di Roma per finanziamento illecito nei confronti suoi e del manager dei vip, Lucio Presta, affida a un breve video su Facebook la sua risposta.



Il filmato, girato pochi minuti prima dell’intervento del leader di Italia viva nell’aula del Senato, dove oggi è in corso l’esame del testo del ddl Zan, diventa subito un’occasione per pubblicizzare il suo nuovo libro, “Controcorrente”, uscito oggi ed edito da Piemme. «Proprio oggi – spiega il senatore – verso le 17:30 mi chiama il giornalista Emiliano Fittipaldi, dicendomi che sono indagato dalla procura di Roma. Solitamente queste comunicazioni le fanno i magistrati, la polizia giudiziaria o gli avvocati. In Italia, questa informazione viene data dai giornalisti. Emiliano Fittipaldi (ne parlo nel libro!) non è al primo scoop su di me. Ne ha già fatti altri, è già intervenuto sulle vicende del mio conto corrente bancario, cose che sarebbero in teoria coperte da segreto».

«Quello che mi colpisce – ha concluso Renzi – è che qualcuno pensa che io possa fermarmi o scoraggiarmi davanti a certe cose. Ma io non ho avuto paura di andare contro tutti per cambiare un governo. Figuriamoci se può farmi paura qualche velato avvertimento e qualche avviso di garanzia comunicato via stampa in un certo giorno. Potrei fare una battuta, dicendo che l’altra volta quando ho presentato il libro hanno arrestato i miei genitori. Stavolta si sono limitati a un avviso di garanzia. Ma io vado avanti. Tutto ciò che ci riguarda è tracciato, lecito e trasparente. Auguro buon lavoro ai magistrati, io sono pronto a dare le risposte di cui hanno bisogno».

