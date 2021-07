Otto mesi dopo l’approvazione alla Camera, il ddl Zan approda oggi in Senato. Appuntamento in aula oggi alle 16 e 30. Sia Matteo Renzi – reduce dalla presentazione del suo libro “Controcorrente”, stamattina alla camera – che Matteo Salvini annunciano la loro presenza a Palazzo Madama. Si annuncia uno show fra i pro e i contro, ma soprattutto la corrispondenza di amorosi sensi fra il leader leghista e quello di Italia viva, entrambi favorevoli alla ricerca di una mediazione. Probabile il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità preannunciate da Fratelli d’Italia. Voto palese, quindi senza alcun pathos (i franchi tiratori sono temuti e annunciati nei voti segreti). Anche dal Pd si guarda con «una certa preoccupazione» apprensione al pallottoliere. Al momento all’appello mancherebbero 11 senatori del Movimento 5 stelle. E 11 voti è stata la differenza che ha consentito ai giallorossi di ottenere a maggioranza la calendarizzazione della legge in aula.

Prima della Prima

Probabilmente dopo il voto sulle pregiudiziali sarà convocata una riunione dei capigruppo, che dovrà decidere i tempi per gli emendamenti. Dalle 15 invece è in corso la commissione giustizia convocata dal presidente Andrea Ostellari, senatore della Lega, che ha illustrato la sintesi da lui elaborata che prevede modifiche al testo approvato dalla Camera. Un ultimo tentativo di tenere il provvedimento in commissione.

