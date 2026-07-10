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La Rai sospende le repliche estive di Report in attesa del chiarimento dell’indagine sulla bomba esplosa sotto casa di Sigfrido Ranucci di cui il mandante sarebbe, secondo gli inquirenti, il suo amico Valter Lavitola. La decisione della direzione Approfondimento è motivata dalla volontà «tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico». Lo annuncia l'azienda in una nota.

È invece confermata la nuova stagione del programma ma, filtra dall’azienda, si vuole preservare sia l’azienda sia il conduttore in un’ottica di «garantismo». Che sarà ancora – stando alle informazioni disponibili oggi – condotta da Ranucci.

Nel pomeriggio sono usciti pubblicamente i consiglieri d’amministrazione di opposizione che si sono dichiarati contrari alla sospensione. «Non si capisce che cosa c'entri con l’esigenza di chiarezza la decisione della direzione Approfondimento. A meno che non si tratti di puntate connesse in qualche modo all'indagine in corso, il provvedimento sembra solo una punizione che vuole soddisfare le richieste giunte a gran voce da una parte politica» scrivono in una nota congiunta Alessandro di Majo, Davide Di Pietro, Roberto Natale. «Noi vogliamo chiarezza, non vendette o censure».

Giusto mercoledì il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini era stato intercettato dal Corriere della Sera dicendo che «Ranucci dovrà chiarire la propria posizione». Più tardi aveva rettificato specificando che il conduttore è «parte lesa ed è una risorsa Rai. Siamo tutti in attesa del lavoro della magistratura».

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