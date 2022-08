Nel pomeriggio il leader leghista arriverà sull’isola ma già si rincorrono le polemiche oer il fatto che gli hotspot sono in fase di svuotamento e i migranti vengono trasferiti

Matteo Salvini oggi è a Lampedusa, dove arriverà nel pomeriggio, ma le polemiche si rincorrono già: ieri sono cominciati i trasferimenti dei migranti nell’hotspot, in questo periodo di sbarchi molto più affollato della capienza massima. La Lega ha già denunciato quella che per Salvini e i suoi è una manovra della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese per nascondere i migranti.

Già sabato scorso, durante un «sopralluogo» alla stazione centrale di Milano, il leader del Carroccio aveva sostenuto che l’amministrazione comunale fosse intervenuta per migliorare la situazione prima dell’arrivo di Salvini e della stampa.

Alle 16.30 è in agenda per Salvini la visita all’hotspot e al termine è previsto un punto stampa all’esterno della struttura. Il leader della Lega incontrerà anche il sindaco e il suo vice, si confronterà con un gruppo di pescatori e andrà al molo Favarolo.

I movimenti

Ieri hanno lasciato l'isola con i traghetti di linea e la nave Diciotti della Guardia costiera 871 ospiti dell'hotspot. La struttura ospita, al momento, 809 persone a fronte di una capienza di 350 posti.

Secondo quanto pianificato dalla Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, 150 verranno imbarcati sul traghetto Sansovino che arriverà in serata a Porto Empedocle.

Viaggeranno con loro due squadre di carabinieri. Sempre in mattinata, altri 50 migranti verranno trasferiti a Pozzallo con una motovedetta della Guardia di finanza e altri 50 ad Agrigento, su motovedetta della Guardia costiera. La nave Diciotti, salpata nel cuore della notte con circa 800 profughi, è intanto arrivata a Porto Empedocle.

È anche in corso, con una grossa autogru, la rimozione dei barchini, utilizzati dai migranti per arrivare fino a Lampedusa, dal molo Favarolo. Le imbarcazioni vengono caricate su un camion che le trasferirà' lontano dallo specchio d'acqua del porto. Si tratta di un'operazione di pulizia anche in vista di nuovi approdi.

