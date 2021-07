Il segretario della Lega prima di partire: «Chi sbaglia paga, chi sbaglia in divisa paga doppio. Però non possiamo far passare gli uomini e le donne della polizia penitenziaria come macellai». Verini (Pd): «Tutti dobbiamo pesare le parole. Ma a un leader politico che sostiene il governo non è consentito scherzare con il fuoco di una situazione come quella carceraria»

«Vado per dare supporto al comandante e agli agenti che fanno bene il loro lavoro, sono 40 mila e non possono essere chiamati macellai» ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, pronto a raggiungere il carcere di Santa Maria Capua Vetere teatro di violenze sui detenuti in piena pandemia. Lì è in corso l’incontro con il comandante e gli agenti in servizio. Dopo parlerà con i giornalisti.

Il video pubblicato in esclusiva da Domani ha mostrato i pestaggi e le umiliazioni subiti dai carcerati nell’istituto “Francesco Uccella”: un’«orribile mattanza» l’ha definita il giudice per le indagini preliminari, ma il leader della Lega aveva promesso comunque di arrivare fino alle porte del carcere per mostrare la sua vicinanza alla polizia penitenziaria.

La preparazione

Al mattino aveva dichiarato in una delle sue molteplici uscite pubbliche di giornata: «Solidarietà alle forze dell’ordine che fanno bene il loro lavoro. Chi sbaglia paga, chi sbaglia in divisa paga doppio». Per questo «oggi sarò nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a testimoniare il mio supporto al direttore e a chi fa bene il proprio lavoro». Si tratta in questo caso di Elisabetta Palmieri, direttrice del carcere, che non risulta indagata e che in quei giorni non si trovava nell’istituto.

Anche se per altre divise, il sottosegretario del ministero dell’Interno del Carroccio, Nicola Molteni, che ha la delega sulla Polizia di stato, è andato a portare il suo supporto al poliziotto indagato per aver aggredito un ghanese alla stazione Termini. Per lui è stato un “atto dovuto”: «Solidarietà e vicinanza agli uomini e donne in divisa».

Il giorno della pubblicazione delle immagini della violenza sui detenuti, aveva pubblicato un post per chiedere invece «dotazioni necessarie» per la polizia.

Continua così l’appoggio indiscriminato alle divise da parte del Carroccio.

Le critiche del Pd

Walter Verini, Tesoriere Pd e componente commissione Giustizia della Camera, poco prima del viaggio del leader leghista, ha definito la campagna mediatica di Salvini irresponsabile: «Il sedicente garantista Salvini, per pura propaganda, aveva fatto finta di non vedere i video, non rendendosi conto dell’enorme rischio rappresentato dal suo atteggiamento». Tutti, ha avvertito, «dobbiamo pesare le parole. Ma a un leader politico che sostiene il governo non è consentito scherzare con il fuoco di una situazione come quella carceraria».

Il segretario del Pd Enrico Letta è stato l’unico leader di un partito di governo a condannare pubblicamente quanto accaduto nel carcere. Da alleato di governo di linea opposta, il Pd chiede adesso a Salvini di moderare i toni. Verini ha proseguito: «Consigliamo a Salvini di contare fino a dieci, prima di twittare. Tanto più su questioni delicate come i fatti del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Oggi ha detto che chi “sbaglia in divisa paga doppio”. Ieri di conoscere “quei padri di famiglia sotto accusa” e di essere “convinto che non avrebbero fatto nulla di male”». Il giorno ancora prima «aveva addirittura sparato un “poliziotti indagati e carcerati, c’è qualcosa che non funziona'” preannunciando il suo arrivo di oggi in quella città. Erano parole irresponsabili e incendiarie».

Per Verini «quei comportamenti che i filmati hanno documentato sono gravissimi e colpiscono i principi della Costituzione, del trattamento carcerario finalizzato al recupero e offendono l’immagine di tutto il Corpo di Polizia».

