Sanità al collasso: Schillaci ora è “Mr Fallimento”

La bocciatura della manovra da parte della Conferenza delle Regioni – un coro bipartisan che vede perfino i presidenti di centrodestra scaricare l’esecutivo – certifica il fallimento politico del ministro e del governo Meloni sulla gestione della salute degli italiani
La sanità pubblica affonda, mentre al ministero guidato da Orazio Schillaci si continua a vivere di annunci. La bocciatura della manovra da parte della Conferenza delle Regioni – un coro bipartisan che vede perfino i presidenti di centrodestra scaricare l’esecutivo – certifica il fallimento politico del ministro e del governo Meloni sulla gestione della salute degli italiani. Mentre il Servizio sanitario sprofonda in una crisi senza precedenti, con cittadini costretti a prenotare visite ad anni