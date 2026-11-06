La parabola del ministro

Sanità al collasso: Schillaci ora è “Mr Fallimento”

Linda Di Benedetto
06 novembre 2026 • 20:06
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La bocciatura della manovra da parte della Conferenza delle Regioni – un coro bipartisan che vede perfino i presidenti di centrodestra scaricare l’esecutivo – certifica il fallimento politico del ministro e del governo Meloni sulla gestione della salute degli italiani

La sanità pubblica affonda, mentre al ministero guidato da Orazio Schillaci si continua a vivere di annunci. La bocciatura della manovra da parte della Conferenza delle Regioni – un coro bipartisan che vede perfino i presidenti di centrodestra scaricare l’esecutivo – certifica il fallimento politico del ministro e del governo Meloni sulla gestione della salute degli italiani. Mentre il Servizio sanitario sprofonda in una crisi senza precedenti, con cittadini costretti a prenotare visite ad anni

Linda Di Benedetto
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Linda Di Benedetto

Linda Di Benedetto è una cronista che ha iniziato a scrivere in territori difficili come quello del litorale sud di Roma. Ha firmato varie inchieste ed articoli sul giornale Panorama soprattutto riguardanti la Sanità tema in cui si è specializzata. 