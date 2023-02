Per La Verità la Rai era a conoscenza dello show di Fedez contro Bignami. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Lucio Malan vuole le dimissioni dei dirigenti. Amadeus: «Chi non apprezza l’arte di Sanremo non lo commento». Chiara Ferragni non ha partecipato alla conferenza stampa

Gli attacchi di Fratelli d’Italia a Sanremo, lo show più seguito della tv di stato, sono stati un crescendo, e alla fine il capogruppo di Fratelli d’Italia Lucio Malan è diventato diretto: con un comunicato ha chiesto le dimissioni di chi era a conoscenza della performance del rapper Fedez al viceministro Galeazzo Bignami, di cui l’influencer ha portato la foto travestito da nazista per poi stracciarla. La colpa è che «non lo ha fermato».

In questo clima, Chiara Ferragni, l’influencer moglie di Fedez, ha deciso di non partecipare alla conferenza stampa in vista della finalissima all’Ariston, che pure co-condurrà insieme ad Amadeus. Il direttore Intrattenimento Stefano Coletta ha detto che era già intervenuta ampiamente per la prima e su Fedez ha ribadito: «Non ho mai saputo che avrebbe stracciato la foto di un viceministro». Nel pomeriggio Fedez, ha riferito, si era rifiutato di consegnare il testo della nuova performance: «I testi per essere controllati vanno letti». Tutti gli altri performer hanno regolarmente consegnato tutto, perché invece la Rai voleva evitare implicazioni politiche «in vista delle Regionali».

La nota

L’esibizione di Fedez non si è svolta all’Ariston, ma in collegamento dalla Costa Smeralda, tra i principali sponsor del festival. La Verità ha ricostruito tramite testimonianze che Fedez alle 18 (prima della diretta tv serale) aveva provato la sua esibizione sulla nave, portandosi dietro l’immagine di Bignami. Da qui il passaggio che la Rai doveva certamente esserne informata, circostanza che né Fedez né Rai hanno confermato.

Malan ha chiesto le teste dei dirigenti: «La Rai conosceva il contenuto dello show di Fedez, andato in scena sul palco di Sanremo, ma non ha fatto nulla per evitarlo». Se quanto scritto da La Verità fosse confermato «ci sarebbero gli estremi perché i vertici dell'azienda radiotelevisiva italiana lasciassero subito i loro incarichi. È dunque necessario che gli stessi vertici diano conto delle dinamiche dei fatti e che, in caso di responsabilità, traggano le conseguenze con le loro dimissioni». A chi dirige un ente pubblico così importante «non può sfuggire la rilevanza di attacchi personali a esponenti politici, per di più, a due giorni da un voto che coinvolge un quarto degli elettori italiani».

Legalizzala

Fedez dal canto suo anche giovedì è tornato all’attacco, ha urlato «Giorgia legalizzala» insieme agli Articolo 31 per la cannabis durante la serata dei duetti mentre eseguivano la cover di “Ohi Maria”. Il vice capogruppo alla Camera, Alfedo Antoniozzi, ha detto che il suo partito non ne ha alcuna intenzione. La stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo discorso programmatico ha già chiarito che il suo governo non concederà alcuna apertura.

L’inno

Dalle accuse del responsabile cultura Federico Mollicone a Peppa Pig e l’episodio con due mamme di qualche mese fa, all’intervento alla Camera dell’onorevole Maddalena Morgante contro Rosa Chemical e il «gender» al festival, se la diatriba sul bilancio e l’a.d. Carlo Fuortes si è svolta sottotraccia, sui palinsesti Fratelli d’Italia interviene a viso aperto, e qualcosa sta cominciando a muoversi. Giovedì il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aveva chiesto che fosse commemorato il Giorno del Ricordo per le vittime delle foibe, venerdì sera Amadeus ha eseguito leggendo un brano de “La bambina con la valigia” (nonostante la stessa autrice nel pomeriggio avesse detto che temeva il gesto sarebbe stato divisivo).

Sabato la finale di Sanremo si aprirà con l’inno suonato dalla banda dell’Aeronautica nonostante lunedì lo avesse già cantato Gianni Morandi in occasione della visita di Sergio Mattarella, la prima partecipazione di un presidente nella storia della Repubblica. Quello che manca è la censura, ma per Malan la Rai si deve attrezzare. Amadeus tuttavia ha risposto a Domani: «Chiunque non apprezza l’arte di Sanremo, non lo commento».

