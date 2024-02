Alla prima rilevazione, nell’isola ha votato votato 18,4 per cento degli aventi diritto, di più rispetto al 2014 e al 2019. Il centrosinistra spera: nonostante la divisione dello schieramento fra la candidata Alessandra Todde e l’ex presidente Renato Soru, nell’isola non ha mai rivinto lo schieramento uscente

Alle sei e mezza di stamattina si sono aperti i seggi per le elezioni regionali in Sardegna, la prima regione che va al voto nel 2024. E alla prima rilevazione dell’affluenza, quella delle 12, c’è una mezza notizia che potrebbe far ben sperare il centrosinistra. Rispetto alla tornata del 2019, il numero dei votanti cresce. Certo di soli due punti, anche scarsi, e di meno di 20mila persone. Ma insomma cresce. E questo nonostante la splendida giornata di sole sul tutta l’isola, impreziosita, almeno sulle coste, da un gradevolissimo maestrale.

A mezzogiorno infatti in Sardegna avevano votato 266.052 elettori, il 18,4 per cento degli aventi diritto. Nelle elezioni precedenti a quell’ora erano andati alle urne in 243.658 su 1.470.401, ovvero il 16,57. E nel 2014, sempre alle 12, in 214.661 elettori, pari al 14,50.

Il dato che in sé non dice nulla. Ma, se la tendenza tiene, potrebbe intanto smentire le previsioni sconfortanti della vigilia. Molti osservatori disperavano che la partecipazione potesse raggiungere il pur scarso risultato del giro precedente, poco più del 53 per cento, quindi poco più della metà degli aventi diritto.

Nuoro vota più delle altre

Ma sono i dettagli delle città a mettere di buon umore la candidata di Pd M5s e Progressiste Alessandra Todde, ex viceministra dei governi Conte II e Draghi. E forse anche il suo sfidante Renato Soru. Alle 12 a Cagliari aveva votato il 19,1 per cento. E proprio nel capoluogo in molti a sinistra sono convinti che si misurerà lo scontento per gli scarsi risultati del sindaco Paolo Truzzu, oggi candidato governatore per le destre. L’affluenza più alta fin qui però si è misurata a Nuoro, con il 19,5: è la città dove è nata e stamattina ha votato Todde 55 anni fa; ma anche quella del sindaco Andrea Soddu, candidato al consiglio regionale per il Progetto Sardegna di Renato Soru (che invece stamattina ha votato a Cagliari). La sfida a sinistra potrebbe dunque aver fatto bene alla partecipazione. Di qui al risultato finale però ancora ce ne corre.

L’isola dell’alternanza

C’è un’altra tendenza che favorirebbe, ma solo sulla carta, il centrosinistra. Da quando c’è l’elezione diretta del governatore (ovvero da 1999, quando una nuova legge costituzionale che ha modificato il sistema elettorale nelle regioni a Statuto speciale, il Presidente della Giunta diviene Presidente della Regione, eletto direttamente dal corpo elettorale), in Sardegna nessun candidato uscente è stato confermato. Insomma, la nuova legge elettorale è stata uno stimolo per l’alternanza fra gli schieramenti; oppure i sardi sono stati sempre scontenti dei loro presidenti. Unico caso di continuità politica fu quello delle elezioni del 1994, ma con la vecchia legge: ad Antonello Cabras, socialista e grande vecchio della politica sarda, seguì il cristiano-sociale Federico Palomba.

Cosa succede nelle città

L’affluenza va meglio in tutte le città con un andamento omogeneo, a parte il picco di Nuoro, dove aumenta del 3,7 per cento rispetto al 2019. Sale di un punto a Cagliari, di tre punti nel collegio del Medio Campidano ( Medio Campidano 14,7 per cento, +3,3), di quasi due punti a Sassari e di due punti pieni a Oristano.

La prossima rilevazione dell’affluenza sarà alle 19, poi quella finale alle 22. E sarà l’unico dato solido di questa giornata.

Al momento non risulta infatti che qualcuno dei candidato, o dei media regionali né nazionali, abbia commissionato exit poll: resta fresca la figuraccia del 2019, dove a sera le rilevazioni avevano parlato di un risultato che la mattina dopo, nello spoglio reale, si è letteralmente ribaltato. Nessun politico stavolta si azzarderebbe a commentare. Tanto più che la sfida è regionale fra i quattro candidati presidenti (Todde, Truzzu, Soru e Lucia Chessa, candidata della lista “rossomora” Sardigna R-esiste) ma anche fra gli schieramenti nazionali.

Soru contro Soru

A urne aperte c’è da segnalare la polemica di Camilla Soru, figlia di Renato e a sua volta candidata al consiglio regionale ma nelle liste del Pd, contro una collega schierata in una lista che sostiene il padre. Ha scoperto che nella lista di Più Europa c’è una sua quasi omonima, candidata all’ultimo posto, quindi non in posizione di rilievo. Si tratta della ventenne Anita Sirigu, accanto al cui nome compare la dicitura “nota Soru”. «La conseguenza è evidente: le espressioni di voto col mio vero cognome, Soru, inserite per errore accanto a liste diverse dal Pd, potrebbero non venire assegnate a me, come invece accadrebbe se non ci fosse questa candidata “Soru fasulla”», scrive sui social Camilla Soru. Soriga dal canto suo si è scusata e ha spiegato che il nomignolo è le stato assegnato a sua insaputa. E così ha comunicato di volersi ritirare dalla corsa, cosa che però formalmente non è possibile fare a urne aperte. Il senatore dem Marco Meloni, cagliaritano di Quartu, parla di «piccole (neanche tanto piccole) truffe ai danni degli elettori, del Pd e di una sua candidata, della coalizione guidata da Alessandra Todde».

“Forestas” in sala stampa

Lo spoglio avverrà domani, lunedì 26 febbraio, a partire dalle 7. Per i media è già pronta la sala stampa alla sede della Presidenza, a Cagliari in viale Trento. C’è al maxi schermo per i risultati aggiornati in tempo reale con i dati che vengono comunicati direttamente dai comuni, che li inseriranno nel portale della Regione. Ma ad accogliere i cronisti sarà anche un tocco suggestivo, insieme ecologico e molto molto sardista: l’amministrazione ha scelto di arredare gli spazi e le postazioni con le piante tipiche della macchia mediterranea, dalle mirto alle palme all’alloro, fornite da Forestas, l’Agenzia forestale regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna.

