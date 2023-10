Il giudice ha condannato Roberto Saviano a 1000 euro di multa per l’accusa di aver diffamato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel 2020 aveva usato il termine «bastardi» per definire lei e Salvini, di fronte alle immagini del dolore della madre del piccolo Yusuf, un neonato morto tra le onde del Mediterraneo. Il giornalista, al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche, dovrà risarcire 2.600 euro di spese. La giudice ha riconosciuto il valore morale e sociale perseguito dallo scrittore, e ha ridotto a un decimo la pena chiesta dal pubblico ministero.

Dopo la sentenza, Saviano ha detto che «si sta configurando il reato d’opinione». «Ti processano e vogliono disarticolare il lavoro che facciamo, cercheranno di portarti via tempo, denaro e serenità». Il suo avvocato ha detto di attendere le motivazioni e ha preannunciato il ricorso in appello.

«Basta vedere la cancellazione della mia trasmissione», ha detto Saviano. «In questi mesi il governo ha tentato in tutti i modi di fermare, intimidire non tutti, ma solo coloro di cui temono la voce. Esattamente come fa Orban».

Il processo

Davanti all’aula si è riunita una piccola folla. Prima di entrare qualcuno ha urlato: «Vai Saviano, non sei solo!». Il pubblico ministero, Pietro Pollidori, ha chiesto solo la pena pecuniaria di 10 mila euro perché «quell’espressione non si può usare in nessun contesto», ma la colpa è «di lieve entità».

L’avvocato di Giorgia Meloni, Luca Libra, ha chiesto «per l’offensività del termine» e «la diffamazione per eccessiva gravità, 75 mila euro».

Meloni non si è mai presentata in aula. Il giudice monocratico di Roma ha respinto la richiesta avanzata dal difensore di Saviano di sentire in aula la premier. Ma oltre all’assenza, Saviano ha lanciato un’altra accusa contro «il potere che si scherma con il parlamento» quando viene tirato in ballo dalla giustizia, e invece «usa le querele: davvero non vediamo la sproporzione?»

Il ruolo della querelante, ha detto il Pm, una deputata allora e presidente del Consiglio oggi, non la limita. «In questa sede non si discute l’opportunità», ma «la legge è uguale per tutti», ha aggiunto, «anche per lo scrittore».

L'avvocato Antonio Nobile avevo chiesto che venisse ascoltata anche Meloni come assunzione di nuovi mezzi di prova. Lo scrittore ha voluto rendere dichiarazioni spontanee. Questa querela «è intimidazione». E ha ricordato la cancellazione del suo programma Rai. «Una strategia che sta avvenendo in Ungheria, dove Viktor Orbán decide quali voce isolare» e «colpisce alcuni perché tutti gli altri intendano».

L’avvocato Nobile nella sua arringa conclusiva ha ribadito che in sede civile non c’è compensazione se non c’è danno, e in sede penale dunque si rischierebbe di fare pagare Saviano senza danno: «L’opinione sociale verso Meloni è migliorata» e guardando gli esiti elettorali «non è andata male» ha ironizzato. Ha portato avanti: «L’importanza degli intellettuali e dei giornalisti come “cane da guardia della democrazia” l’ha definita la Corte di Europea dei Diritti Umani (Cedu)». La critica di Saviano «è forte perché è proporzionata». Da questa decisione, ha concluso, si trarrà il futuro del diritto di critica.

La vicenda

Il procedimento risale al 2020, quando l’autore di Gomorra, che si batte da sempre per i diritti dei migranti, nel corso di Piazzapulita, si rivolse con questo epiteto a Meloni e Matteo Salvini: «Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong: “taxi del mare”, “crociere”... ma viene solo da dire bastardi. A Meloni, a Salvini: bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile tutto questo dolore descriverlo così? Legittimo avere un’opinione politica ma non sull'emergenza».

Meloni, tramite l’allora avvocato Andrea Delmastro Delle Vedove, che oggi è sottosegretario al ministero della Giustizia, aveva deciso di procedere con la querela. Nella querela si legge che per Meloni quelli usati dal giornalista erano «connotati brutali e mortificanti». Saviano continua a difendere le sue parole: «Quando un giorno ci si chiederà come è stato possibile lasciar annegare tutte queste persone in mare il mio nome non sarà tra quelli dei complici». E ha chiesto: «Davvero stiamo accettando che il potere politico pretenda che il potere giudiziario delimiti il perimetro nel quale può muoversi uno scrittore? È così difficile notare la sproporzione tra chi ha il potere politico e chi ha solo le proprie parole? Sono abituato a pagare un prezzo per ogni parola - ha detto ancora lo scrittore -. È importante però che il tribunale sappia che la scelta è stata fatta».

I sostenitori

Nell’aula scrittori, giornalisti (intervenuti per lavoro), e nessun politico. E anche per quanto riguarda gli scrittori Tuttavia nel nugolo di persone che ha riempito l’aula tanti sono i semplici cittadini che hanno deciso di venire a dare il loro supporto. Preferiscono mantenere un profilo basso, e non dare troppe informazioni personali. Come Laura e Caterina, rispettivamente madre e figlia di 51 e 16 anni.

«Sono qui a sostegno del suo diritto di potersi esprimere. Quelle erano parole di pancia. Ricordo la trasmissione, a cosa si riferiva quella donna a cui è morto un bambino». Caterina non appoggia «niente delle politiche di Meloni».

Hanno incontrato altri come loro in treno. La conclusione di Silvia, di 19 anni, studentessa, è quella meno politica, ma un punto di vista che Meloni non dovrebbe sottovalutare: «Prendersela sul personale mi sembra un gesto stupido da parte di una persona che avrebbe cose più importanti da fare».

