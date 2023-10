Oggi c’è l’ultima udienza e si attende la sentenza: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accusato Roberto Saviano di diffamazione, e il giudice dovrà stabilire chi ha ragione. Il giornalista e scrittore rischia fino a tre anni di carcere. Meloni non si è mai presentata in aula. Il giudice monocratico di Roma ha respinto la richiesta avanzata dal difensore di Saviano di sentire in aula la premier.

La richiesta era stata avanzata dall'avvocato Antonio Nobile come assunzione di nuovi mezzi di prova. Oltre a lei, non sono stati sentiti Luca Casarini di Mediterranea, ma anche politici come Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, il vicepremier Matteo Salvini, ma anche Matteo Piantedosi, attuale ministro dell’Interno e in passato capo di gabinetto, e Marco Minniti, in passato responsabile del Viminale. La giudice ha ritenuto più opportuno sentire solo i testimoni più pertinenti alle dichiarazioni sotto accusa.

La vicenda

Il procedimento è legato ad una vicenda del 2020, quando l’autore di Gomorra, che si batte da sempre per i diritti dei migranti, nel corso di Piazzapulita, definì la leader di Fratelli d’Italia «bastarda».

Nello specifico, Saviano stava parlando della morte di un neonato della Guinea davanti agli occhi della madre, il piccolo Yusuf, durante una traversata nel Mediterraneo, una storia che scosse il pubblico italiano: «Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong: “taxi del mare”, “crociere”... ma viene solo da dire bastardi. A Meloni, a Salvini: bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile tutto questo dolore descriverlo così? Legittimo avere un’opinione politica ma non sull'emergenza».

Le udienze

Nel corso dell’ultima udienza, il 27 giugno erano presenti anche Paola Belloni, la compagna della leader Pd Elly Schlein e la scrittrice Michela Murgia, morta a seguito di un tumore il 10 agosto. Murgia è sempre andata a sostenere l’amico, un legame molto forte testimoniato anche dal fatto che la scrittrice ha voluto che Saviano parlasse al suo funerale.

In quell’ultima udienza sono stati ascoltati come testimoni il giornalista Corrado Formigli e il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury. «Dopo l’intervista a Saviano – ha detto Formigli - nessuno ha chiesto rettifiche o mandato diffide né tantomeno è stata chiesta la rimozione del video». Meloni è passata direttamente alla querela.

Il caso Domani

La leader di Fratelli d’Italia ha deciso di non ritirare la querela dopo essere diventata presidente del Consiglio, e non è l’unica volta in cui, nonostante il nuovo ruolo che la pone in una posizione di forza, ha deciso di procedere in tribunale, lo sta facendo anche contro questo giornale. In entrambi i casi, avvocato dell’allora parlamentare Andrea Delmastro Delle Vedove, che dopo la vittoria alle elezioni della destra è stato promosso sottosegretario alla giustizia.

Nell’ottobre 2021 Emiliano Fittipaldi, oggi direttore, ha raccontato su queste pagine di una mail inviata da un imprenditore, Francesco Pietrella, all’allora commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri, con in copia Giorgia Meloni, per partecipare all’affare delle mascherine. Fittipaldi ha scoperto anche che Meloni aveva chiamato il commissario.

La presidente di Fratelli d’Italia non ha contestato i fatti, ma l’uso del termine “raccomandazione” e ha deciso di fare causa penale e civile a questo giornale. Un anno dopo Pietrella, l’imprenditore segnalato da Meloni, è diventato deputato di Fratelli d’Italia.

Meloni da “cittadino, giornalista e politico”, come ha fatto scrivere al suo avvocato, – rigorosamente al maschile – è andata avanti nella causa. E da presidente del Consiglio, cosa che non ha specificato. La prima udienza sarà l’anno prossimo.

Le altre cause di Saviano

Quella con Meloni non è l’unica causa partita da un esponente di governo. Il giornalista infatti è attualmente a processo per una querela di Matteo Salvini per averlo definito «ministro della malavita» e per altri post ritenuti dall’allora ministro oggi vicepremier infamanti. In attesa di vedere gli sviluppi, di recente lo scrittore invece ha vinto in sede civile contro il ministro Gennaro Sangiuliano, che ha promesso che ricorrerà in appello.

© Riproduzione riservata