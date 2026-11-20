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L’Italia si mobilita. Contro la manovra economica, il riarmo, la guerra, il carovita, la precarietà, la scuola azienda e caserma. E per maggiori investimenti in istruzione e sanità pubblica, salari e pensioni che bastino a condurre una vita dignitosa, sicurezza sul lavoro, giustizia climatica e sociale, il diritto a studiare e dissentire. Sono tante le ragioni per scendere in piazza – il fil rouge è il contrasto al governo Meloni – perché sono molteplici le organizzazioni che hanno lanciato la m