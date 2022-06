Si accende lo scontro all’interno del Movimento cinque stelle tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Il ministro degli Esteri ha attaccato più o meno direttamente il leader pentastellato. Ai giornalisti davanti alla Camera, Di Maio ha commentato l’esito delle elezioni amministrative, in cui i grillini hanno ottenuto scarsi risultati: «È vero che alle elezioni amministrative non abbiamo mai brillato, ma non siamo neanche mai andati così male».

Di Maio cerca anche di spiegare il motivo: «Questo succede quando il nostro elettorato è disorientato, non è ben consapevole di quale sia la visione». Visione del Movimento sulla guerra, sulla Russia, sugli aiuti militari da mandare a Kiev.

Una frecciata diretta a Conte, che solo poche ore prima ha giustificato l’andamento del Movimento alle comunali sottolineando come nel corso degli anni il M5s avesse sempre fatto difficoltà alle amministrative. Per Di Maio, inoltre, «non si può risolvere l’analisi del voto facendo risalire i problemi all’elezione del presidente della Repubblica».

Il nuovo corso del M5s e le ambiguità

Per questo, il ministro degli Esteri ribadisce come siano necessari delle azioni da prendere all’interno del Movimento, per ritrovare equilibrio e per cambiare il trend che vede i Cinque stelle in caduta. «Credo che il M5s debba fare un grande sforzo nella direzione della democrazia interna: nel nuovo corso servirebbe più inclusività, anche a soggetti esterni». E poi arriva una dura critica alla leadership grillina. Di Maio, rivolgendosi ai cronisti, ha affermato: «Lo dico a voi perché non esiste un altro posto dove poterlo dire».

Ma il capo della Farnesina si è soffermato anche sulle parole recenti di Conte che aveva paventato l’ipotesi di uscire dall’esecutivo di Mario Draghi perché «sono i cittadini a chiedercelo». Di Maio, diventato espressione totalmente governista del Movimento, ha mandato un messaggio chiaro: «Non credo che possiamo stare nel governo e poi, per imitare Salvini, un giorno sì e uno no attaccarlo». «L’Italia è un momento in cui ha bisogno di massima compattezza» ha aggiunto. Di Maio ha sottolineato: «Non c’è alcun processo interno. Ma noi che siamo una forza politica che guarda al 2050 poi in realtà guardiamo al 2018: quello era un altro mondo. Ora c’è una radicalizzazione in corso che anche rispetto alla politica estera e alle alleanze storiche vede un’ambiguità su cui non concordo».

Le reazioni

Dal Movimento, il deputato Davide Serritella appoggia la posizione di Di Maio: «Condivido il suo pensiero, il Movimento cinque stelle si è barricato dietro un gruppo ristretto di persone, alcune delle quali di recente militanza, e ha annullato confronto e democrazia interna. Non lo riconosco più». Serritella ha proseguito: «Il risultato di queste amministrative, il peggiore di sempre, è stata l’ennesima occasione non per creare confronto interno e cresce, o magari per mettere in discussione il nuovo corso e ricominciare insieme, ma per dare le colpe agli altri. Inaccettabile».

Tra i primi a commentare le parole di Di Maio c’è stato Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia: «Dimostrano che il cosiddetto campo largo di cui parla il Pd sta andando in frantumi. Tutto ciò rafforza la posizione del centrodestra».

Andrea Marcucci, senatore del Partito democratico, ha accolto in maniera positiva le dichiarazioni del cinquestelle: «Con il M5s di cui parla il ministro Di Maio, europeista, atlantista e solidamente ancora al governo Draghi farei subito un’alleanza».

Il leader di Azione Carlo Calenda, invece, a L’aria che tira su La7 non è stato tenero nei confronti del ministro: «Quello che conta è quello che fai, non quello che dici. Per me Di Maio non è un interlocutore perché ha fatto disastri e ha preso in giro gli italiani».

