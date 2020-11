Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha dato l'ok per votare favorevolmente lo scostamento di bilancio dopo il recepimento del governo delle richieste di Forza Italia. «Il governo ha accolto gran parte delle proposte del centrodestra». Lo avrebbe detto lo stesso Berlusconi, collegandosi all'assemblea del gruppo di Fi alla Camera riunitasi stamane per fare il punto sulla manovra.

I parlamentari hanno sottolineato che la posizione di Forza Italia a questo punto è indipendente da quelle degli alleati della coalizione.

Negli scorsi giorni tre deputati di Forza Italia hanno lasciato il gruppo andando a unirsi a Matteo Salvini accusando Berlusconi di eccessivi «ammiccamenti» con il Pd e il governo.

La settimana scorsa il leader del centrodestra aveva fatto un richiamo alla responsabilità dicendo che «bisogna lavorare con il governo che c’è».

Ieri pomeriggio c’è stato un vertice di opposizione in cui i tre leader, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, e Berlusconi, si erano confrontati arrivando apparentemente a una composizione delle diverse posizioni. Il voto in Aula però potrebbe cambiare ancora la situazione.

Salvini in tv, fino a stamattina, ha messo in forse la posizione della Lega: «Scostamento di bilancio significa tasse, lavoro, sostegno a famiglie imprese. Sono 8 miliardi: noi abbiamo fatto le nostre proposte, tra cui l'azzeramento delle cartelle esattoriali e aiuti al lavoro autonomo e alla piccola impresa». Oltre a questo «abbiamo anche fatto una proposta per sbloccare l'adeguamento delle pensioni, previsto per legge, spero che arrivino risposte».

