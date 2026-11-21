Che fine hanno fatto le domande? E il giornalismo? Nell’era delle destre sovraniste, il conduttore di Piazza Pulita ripercorre nel suo libro le tappe di una deriva illiberale, che vede la libera informazione tra le vittime più eccellenti

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Verrà a Piazzapulita? «No!», E perché? «Perché no!». Il siparietto che ritrae una spiritata Giorgia Meloni contrapporsi a Roberta Benvenuto è diventato una sigla, un jingle, una rubrica di Piazzapulita: Silenzio Stampa. Sulle note dei Depeche Mode (“Words are very unnecessary…”) le domande senza risposta alla presidente del Consiglio hanno così iniziato a fare rumore. Centinaia di giorni senza una conferenza stampa dove sia possibile porre le seconde domande, quelle più importanti; programmi tel