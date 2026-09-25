Un secolo di bambini sbagliati: breve storia del razzismo nella scuola italiana

Nel 1938 si espelle per legge. Negli anni Sessanta si separa per diagnosi. Nel 2010 si contingenta per circolare. Nel 2026 si torna alla legge. Ogni volta il bambino da proteggere è un altro: quello «ariano», quello «normale», quello «italiano» messo in un angolo. E ogni volta la scuola reale trova da sola soluzioni di buon senso che la politica smonta, perché alla propaganda il problema serve intatto

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Come si deve essere sentita una bambina o un ragazzo non italiano a leggere quello che ha detto Giorgia Meloni domenica 20 settembre dal palco di Fenix, la festa di Gioventù nazionale all’Eur: in arrivo in Cdm un tetto per legge agli studenti stranieri per classe, l’obbligo di imparare l’italiano per i genitori degli alunni «con problemi gravi di inserimento», il divieto di burqa e niqab a scuola. La frase che ha fatto esplodere la platea è che «non esiste che in una classe italiana a sentirsi i