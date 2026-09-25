Italia

Un secolo di bambini sbagliati: breve storia del razzismo nella scuola italiana

Christian Raimo
25 settembre 2026 • 07:00
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Nel 1938 si espelle per legge. Negli anni Sessanta si separa per diagnosi. Nel 2010 si contingenta per circolare. Nel 2026 si torna alla legge. Ogni volta il bambino da proteggere è un altro: quello «ariano», quello «normale», quello «italiano» messo in un angolo. E ogni volta la scuola reale trova da sola soluzioni di buon senso che la politica smonta, perché alla propaganda il problema serve intatto

Come si deve essere sentita una bambina o un ragazzo non italiano a leggere quello che ha detto Giorgia Meloni domenica 20 settembre dal palco di Fenix, la festa di Gioventù nazionale all’Eur: in arrivo in Cdm un tetto per legge agli studenti stranieri per classe, l’obbligo di imparare l’italiano per i genitori degli alunni «con problemi gravi di inserimento», il divieto di burqa e niqab a scuola. La frase che ha fatto esplodere la platea è che «non esiste che in una classe italiana a sentirsi i

Christian Raimo
Christian Raimo
Christian Raimo

Scrittore e traduttore. Ha collaborato con diverse riviste letterarie (Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone, Il maleppeggio), quotidiani (il manifesto, Liberazione (quotidiano)) e con la casa editrice romana Minimum fax. Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2001, la sua raccolta di racconti di esordio, Latte. Il suo primo romanzo, Il peso della grazia, è uscito nel 2012 per Einaudi.