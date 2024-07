La copertura delle elezioni legislative francesi è stato coperto dalla Rai oltre che dalle testate generaliste anche «dall’ampia e tempestiva copertura di Rainews che, contrariamente a quanto ricostruito in maniera falsa su alcuni giornali ha seguito con uno speciale» le elezioni «non solo dando i risultati in diretta ma anche collegandosi con i corrispondenti Rai e con prestigiosi opinionisti francesi e italiani».

Tutto in regola per Roberto Sergio, ad della Rai, che ha espresso la sua sul “buco” nella copertura delle legislative francesi imputato a Paolo Petrecca. Sergio ha difeso il direttore di Rainews, accusato di aver dato uno spazio eccessivo al festival delle Città identitarie di Pomezia su cui la rete all news ha aperto il giornale delle 22, privilegiandolo sull’esito del voto. Una decisione attribuita da Petrecca alla vicedirettrice Ida Baldi, che a valle delle dichiarazioni del suo direttore ha rimesso il proprio mandato.

Da quanto emerge dalla relazione, anche tra le 22 e le 22.45 «circa il 40 per cento del tempo notizia è stato dedicato alle elezioni francesi».

Il contenuto della relazione

L'ad ha scritto nella relazione consegnata giovedì sera alla presidente della commissione Vigilanza Rai Barbara Floridia anche che «Tutte le reti generaliste e le relative testate giornalistiche, Rainews, Rainews.it, il Giornale radio e Televideo, hanno coperto l’evento e hanno continuato a farlo, in modo ampio ed esaustivo, anche il giorno successivo». Tra il 7 e il 9 luglio – calcola l’ad – il tempo notizia dedicato alle elezioni francesi sui canali Rai è stato pari a circa 9 ore e 15 minuti e ha raggiunto attraverso i tg delle reti generaliste una copertura (tra il 7 e l’8 luglio) di 19,5 milioni di telespettatori.

Sergio richiama poi un precedente: «Le precedenti elezioni legislative francesi del 2022 furono coperte da Rai senza alcuno speciale sui canali generalisti e in una finestra all’interno di uno speciale di Rainews dedicato all’Ucraina».

Ora starà alla commissione valutare eventuali prossimi passi: la riunione dell’ufficio di presidenza è previsto per martedì, mentre dell’appuntamento per l’elezione dei consiglieri del cda continua a non esserci notizia.

