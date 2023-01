Il sondaggio Winpoll per Scenari Politici colloca Fontana avanti con il 41 per cento, ma la vera novità è che la civica Letizia Moratti è seconda al 27 per cento, il dem Majorino fermo al 25 per cento

La corsa per le regionali in Lombardia è da poco cominciata ufficialmente con la presentazione delle liste dei candidati. Tuttavia, ormai da mesi la si guarda come la sfida più interessante per la presenza di dell’ex sindaca di Milano,

Letizia Moratti, scesa in campo come civica con il sostegno del terzo polo e decisa a fare concorrenza al suo ex presidente della Regione, il leghista Attilio Fontana.

Se nelle settimane scorse tutti i sondaggi la collocavano come terza, all’inseguimento non solo di Fontana ma anche del candidato dem, Pierfrancesco Majorino, ora qualcosa potrebbe cambiare, giustificando l’ottimismo con cui Moratti sta conducendo la sua campagna elettorale.

Il sondaggio Windpoll per Scenari Politici appena pubblicato, infatti, dà come ormai scontato Attilio Fontana avanti con il 41 per cento dei consensi, anche se il 63 per cento dei lombardi si dichiara poco o per nulla soddisfatto della sua gestione della regione.

La vera sorpresa, però, è il risultato per Moratti, che viene data al 27,6 per cento contro il 25 per cento di Majorino. Secondo il sondaggio, Moratti drenerebbe voti a tutti e due i principali schieramenti: tra i dem, per ogni tre elettori di Majorino, uno vota per Letizia Moratti e ogni tre elettori di Fratelli d'Italia che scelgono Fontana, uno opta per Moratti.

Tuttavia, la sfida verso il 12 e 13 febbraio è ancora lunga, soprattutto considerando che gli indecisi risultano ancora essere il 38 per cento.

