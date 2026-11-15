Occupazioni, le nuove ragioni del rito: i ragazzi chiedono di essere ascoltati

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Lunedì scorso, a Roma, sono stati occupati il Montale a Bravetta e l’Enriques a Ostia, mentre finivano le occupazioni del Tasso e del Mamiani. La stagione delle occupazioni era cominciata il 5 ottobre a Torino, il 6 al Cavour di Roma con lo slogan «No alla scuola caserma»; il 12 a Napoli i licei occupati erano cinque. Ogni autunno qualcuno liquida tutto questo come un rito. Ma il rito ha quasi sessant’anni, e a ripercorrerlo si capisce come è cambiata la scuola italiana meglio che da molte rifor