BREVE STORIA DELLE PROTESTE NELLE SCUOLE

Occupazioni, le nuove ragioni del rito: i ragazzi chiedono di essere ascoltati

Christian Raimo
15 novembre 2026 • 17:47
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Ogni generazione rifà l’occupazione perché non l’ha mai fatta. Conviene allora guardare che cosa domanda ogni volta: nel 1968 l’assemblea, nel 1985 le aule, nel 1993 il bilancio, nel 2021 la presenza. Nel 2026, dicono gli studenti: l’ascolto

Lunedì scorso, a Roma, sono stati occupati il Montale a Bravetta e l’Enriques a Ostia, mentre finivano le occupazioni del Tasso e del Mamiani. La stagione delle occupazioni era cominciata il 5 ottobre a Torino, il 6 al Cavour di Roma con lo slogan «No alla scuola caserma»; il 12 a Napoli i licei occupati erano cinque. Ogni autunno qualcuno liquida tutto questo come un rito. Ma il rito ha quasi sessant’anni, e a ripercorrerlo si capisce come è cambiata la scuola italiana meglio che da molte rifor

Christian Raimo
Christian Raimo
Christian Raimo

Scrittore e traduttore. Ha collaborato con diverse riviste letterarie (Liberatura, Elliot-narrazioni, Accattone, Il maleppeggio), quotidiani (il manifesto, Liberazione (quotidiano)) e con la casa editrice romana Minimum fax. Con la stessa casa editrice ha pubblicato, nel 2001, la sua raccolta di racconti di esordio, Latte. Il suo primo romanzo, Il peso della grazia, è uscito nel 2012 per Einaudi.