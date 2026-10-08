Quel racconto nazionale e patriottico. Le mani del potere sui libri di storia

Dalla Russia all’India, i governi chiedono un racconto nazionale di cui andare fieri, invece di una storia che insegni a interrogare le fonti e a decentrare lo sguardo. Trump chiede un’educazione «patriottica», l’Ungheria ha introdotto «l’orgoglio per il passato del nostro popolo», ma anche in Italia le nuove indicazioni nazionali sono state aspramente criticate dalle comunità scolastiche e scientifiche
L’8 e il 9 ottobre a Strasburgo l’Osservatorio sull’insegnamento della storia in Europa del Consiglio d’Europa terrà la sua sesta conferenza annuale, “Manipulating History, Undermining Democracy”. Il suo primo rapporto, nel 2023, segnalava curricoli sovraccarichi e una dimensione europea assente in più di metà dei programmi. Da allora i programmi di storia sono tornati quasi ovunque terreno di scontro: molti governi vogliono un racconto nazionale di cui andare fieri, invece di una storia che ins