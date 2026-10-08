Quel racconto nazionale e patriottico. Le mani del potere sui libri di storia

Dalla Russia all’India, i governi chiedono un racconto nazionale di cui andare fieri, invece di una storia che insegni a interrogare le fonti e a decentrare lo sguardo. Trump chiede un’educazione «patriottica», l’Ungheria ha introdotto «l’orgoglio per il passato del nostro popolo», ma anche in Italia le nuove indicazioni nazionali sono state aspramente criticate dalle comunità scolastiche e scientifiche