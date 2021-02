Non si placano le angosce grilline: la riunione del gruppo al Senato di sabato è durata oltre quattro ore e non è arrivata a nessuna soluzione per portare tutti i parlamentari sul sì a Mario Draghi come avrebbe voluto il capogruppo Ettore Licheri, tanto che la riunione dei senatori che si è svolta ieri è stata aggiornata a questo pomeriggio alle 16 per cercare di trovare una sintesi: «Stiamo discutendo per presentarci compatti in aula» dice a Domani il senatore Cristiano Anastasi della Commissione Industria. Liquida con una valutazione la domanda su quanti deputati e senatori potrebbero lasciare: «Al momento – aggiunge – alcuni sono convintamente per il sì, altri per il no, ci sono anche indecisi, chi sta titubando o non si è espresso. Non sta a me dire chi è per un verso e chi per un altro».

A niente è valsa la nomina di quattro ministri in quota Cinque stelle nell’esecutivo, gli animi non si sono rasserenati, anzi. Dopo la presa di posizione della Senatrice del Movimento 5 stelle Barbara Lezzi che per prima ha chiesto di tornare a votare su Rousseau, si stanno muovendo gli attivisti fuori dal parlamento. Christian Di Feo, ex consigliere di Crema, sabato sera ha lanciato una petizione su Change.org all’indirizzo di Beppe Grillo per rilanciare la proposta di Lezzi: «Alla luce della compagine di Governo indicata dal Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, che si è espresso pubblicamente ieri per la prima volta dopo le consultazioni, siamo a chiedere di mettere ai voti su Rousseau la scelta di dare la fiducia a questo Governo, affinché vi sia il pieno consenso o meno da parte degli iscritti». Solo ora «messi a conoscenza di tali informazioni, sia possibile esprimere un voto pienamente consapevole». L’obiettivo è raggiungere 5mila firme ed è quasi stato raggiunto

Grillo ieri si è espresso solo con un post, scrivendo che bisogna decidere se stare «di qua o di là». L’ex capo politico del Movimento Luigi Di Maio in mattinata si è limitato a ringraziare i ministri uscenti.

Il vicepresidente del Parlamento Ue, Fabio Massimo Castaldo, in un’intervista a Domani aveva fatto appello a tutti i parlamentari perché restino compatti, ma aveva ammesso che anche lui aveva avuto dubbi sulla formazione del governo.

