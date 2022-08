Per il segretario del Pd è «una decisione bizantina, valuteremo il da farsi», ma anche Vespa l’ha presa come una bocciatura. Oggi Bernardo Mattarella al Meeting di Rimini, sarà presente Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico

La campagna elettorale va avanti tra le polemiche. L’Agcom ieri ha bocciato il confronto a due tra la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e quello del Pd Enrico Letta perché viola la par condicio. L’appuntamento era fissato peril 22 settembre a Porta a porta, il conduttore Bruno Vespa si è detto dispiaciuto.

Il primo confronto che ha visto tutti insieme tutti i leader tranne Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, si è svolto a Rimini al Meeting di Comunione e liberazione. Dopo l’intervento di Mario Draghi, l’evento si prepara a ospitare quello di Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia e figlio del presidente della Repubblica.

09:47 – Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dice che non è interessato all’intervento dell’Agcom: «La legittimità delle diverse formule adottate dai conduttori è un problema che non mi appassiona, lo risolveranno l'Autorità garante delle comunicazioni ed eventualmente la Commissione di Vigilanza. Io però devo confessare che sono scettico sui confronti Tv. Spesso si trasformano in risse o si basano su battute ad effetto, che non aiutano l'elettore a capire» ha detto in un’intervista a Rtl 102.5.

09:07 – Per il segretario del Pd la decisione dell'Agcom sul confronto tv con Giorgia Meloni è da leggere: «Mi sembra bizantina, non ho ancora capito se è un no, un ni o un sì», ha detto Enrico Letta, intervistato da Radio Capital. «La studieremo bene e decideremo il da farsi», ha aggiunto.

08:59 – Giovedì 25 agosto alle 17, il Meeting di Rimini vedrà ospite il nuovo amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella. L’incontro “Crisi o ripresa: quali le chiavi dello sviluppo?”, introdotto da Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà, affronterà i temi che vanno dall’inflazione al debito pubblico, dalla pandemia alla guerra. Bernardo Mattarella ne discuterà insieme a Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico; Giancarlo Blangiardo, presidente ISTAT; Marco Ceresa, Group Chief Executive Officer Randstad Italia; Roberto Giacchi, amministratore Delegato Italiaonline.

