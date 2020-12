Nel corso di una conferenza stampa in regione, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana ha annunciato che «il 27 dicembre mattina all'ospedale Niguarda arriveranno 1.620 dosi del vaccino anti Covid che saranno distribuite a Milano e nelle undici province lombarde». Fontana ha poi precisato che le «dosi saranno simbolicamente inoculate ai rappresentanti del mondo della sanità» aggiungendo che «queste prime dosi, saranno seguite da molte altre». «Entro gli ultimi giorni dell'anno e i primi del prossimo anno - ha detto Fontana - inizierà ad arrivare una fornitura sostanziale che consentirà di procedere a una graduale vaccinazione di tutta la popolazione lombarda».

Le critiche al governo

Il presidente leghista è poi tornato a criticare le ultime scelte del governo. Secondo Fontana, le partenze di massa da Milano che si sono registrate nei giorni scorsi «erano ampiamente prevedibili» e «con un piano di partenze scaglionate» e i sovraffollamenti su treni, aerei, pullman e mezzi pubblici «si potevano evitare», ha aggiunto Fontana sottolineando che le restrizioni preannunciate dal governo per i giorni di Natale e Capodanno hanno generato una situazione non dissimile da quella che si era creata a ridosso del primo Dpcm quando in molti si erano riversati nelle principali stazioni milanesi per abbandonare la regione e tornare dalle famiglie prima della chiusura.

COME FUNZIONA IL VACCINO?

Il vaccino prodotto da Pfizer e BioNTech è composto da due dosi da prendere a tre settimane di distanza. La protezione inizia ad avere effetto dopo i primi quindici giorni dal momento della prima iniezione. Rimangono tuttavia i dubbi sull’efficacia nel lungo termine del vaccino a causa della mancanza di dati sul tema. Una difficoltà legata all’uso del vaccino è la sua necessità di essere conservato a temperature molto basse attorno ai 75 gradi sotto zero. Il vaccino è già stato approvato in vari paesi tra cui gli Stati Uniti dove il vicepresidente, Mike Pence, si è vaccinato in diretta televisiva. La scoperta di una variante inglese del Covid-19 ha posto negli ultimi giorni dei dubbi sull’efficacia del vaccino contro il nuovo ceppo.

