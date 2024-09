Il leader leghista è intenzionato a sfruttare il caso Open Arms per mobilitare l’elettorato, e il governo fa altrettanto, con la premier in persona che va all’attacco della magistratura. L’Anm denuncia la violazione della separazione tra poteri. Sovranisti europei solidali con il trump nostrano

«Arrendermi? Io non mollo mai». All’indomani della requisitoria della procura di Palermo per il caso Open Arms, che si è conclusa con la richiesta di sei anni di carcere per il leader leghista, Matteo Salvini va al contrattacco: video, gazebo, e una vera e propria campagna in stile trumpiano. Gli alleati di governo, a cominciare dalla stessa premier Giorgia Meloni, gli garantiscono «solidarietà totale». I sodali sovranisti europei – come Marine Le Pen o Geert Wilders – non si limitano a essere solidali ma utilizzano a loro volta il caso per rilanciare la propria retorica anti migranti.

La richiesta della procura

La procura di Palermo ha chiesto sei anni di carcere per Matteo Salvini per sequestro di persona, rifiuto di atti di ufficio, e insomma, per aver impedito per giorni – nell’agosto 2019, da ministro degli Interni – lo sbarco di 147 migranti (32 minori) dalla nave Open Arms: «Il diniego alla concessione del posto sicuro di sbarco avvenne con intenzionale e consapevole spregio delle regole». I pm hanno chiarito che il punto non è la linea politica di Salvini, ma «gli atti amministrativi: l’assegnazione di un porto sicuro è un atto amministrativo, non politico», va assegnato per rispetto delle norme, convenzioni internazionali comprese; e Salvini «aveva accentrato su di sé le decisioni» dunque ne è responsabile.

La strategia della Lega

Salvini tenta la strada della persecuzione politica: per lui i giudici sono «la sinistra» e la sua sorte è simile a quella «di Berlusconi o Trump». Un perseguitato, insomma. Sabato sera ha affidato ai social un video su sfondo nero nel quale recita la sua versione.

Volantini e gazebi in difesa del ministro «e dei confini» sono in preparazione, ma ci sono anche altre tappe rilevanti: il 6 ottobre, il raduno di Pontida; il 18 ottobre, l’intervento difensivo dell’avvocata di Salvini, che è anche la presidente della commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno. Nella strategia si infila anche un’altra data, il 2027: è vociferata dal Corriere come la data nella quale Salvini si direbbe disposto a cedere la leadership del partito, a una figura «giovane». Certo è che il primo congresso federale all’orizzonte da anni pare slittare al 2025, nonostante le promesse di tenerlo entro l’anno.

La posizione del governo

Altro che richiesta di dimissioni: la premier Giorgia Meloni anzi fa suo di fatto l’operato di Salvini e attacca la magistratura dal suo account di presidente del Consiglio dei ministri. «È incredibile che un Ministro della Repubblica Italiana rischi 6 anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini della Nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini. Trasformare in un crimine il dovere di proteggere i confini italiani dall’immigrazione illegale è un precedente gravissimo. La mia totale solidarietà al Ministro Salvini».

Non solo Fratelli d’Italia ma anche Forza Italia, l’altro alleato di governo della Lega, si schiera con Salvini. Antonio Tajani, che guida il partito oltre a essere vicepremier e ministro degli Esteri, lo aveva già fatto prima dell’ufficializzazione della richiesta della procura, e lo ha ribadito dopo.

Da segnalare la dichiarazione del ministro degli Interni in carica, Matteo Piantedosi, che dal canale comunicativo del Viminale fa sapere: «Piena e totale solidarietà al ministro Salvini. Il rischio a una condanna a sei anni di carcere per aver fatto fino in fondo il suo dovere nel contrasto all’immigrazione irregolare è una evidente e macroscopica stortura e un’ingiustizia per lui e per il nostro paese».

Il governo Meloni va in veste ufficiale all’attacco della magistratura.

Anche il presidente del Senato interviene: «Spesso la pubblica accusa, in processi come questo, fa prevalere la tesi che vuole affidare al pm il compito di interpretazione estensiva delle norme». Secondo Ignazio La Russa «la premier attacca i pubblici ministeri, non i giudici».

L’Anm: «Violata la separazione tra poteri»

Intanto reagisce l’Associazione nazionale magistrati (Anm): «Sono state rivolte nei confronti di rappresentanti dello Stato nella pubblica accusa insinuazioni di uso politico della giustizia e reazioni scomposte, anche da parte di esponenti politici e di governo. Sono dichiarazioni gravi, non consone alle funzioni esercitate, in aperta violazione del principio di separazione dei poteri, indifferenti alle regole che disciplinano il processo, che minano la fiducia nelle istituzioni democratiche e che costituiscono indebite forme di pressione sui magistrati giudicanti».

Così la giunta esecutiva sezionale di Palermo dell'Associazione nazionale magistrati, che esprime solidarietà a tutti i colleghi impegnati nella trattazione del processo a carico di Matteo Salvini e in particolare della Procura della Repubblica di Palermo.

Le reazioni sovraniste

La Lega chiama a raccolta anche gli alleati dall’estero, e ovviamente la solidarietà arriva copiosa, dato che i leader in questione fanno della retorica anti migranti una leva di consenso. Tra le prime a reagire, la fondatrice del Rassemblement National Marine Le Pen, come pure il suo delfino Jordan Bardella.

Le Pen twitta: «Per aver voluto metter fine al traffico di migranti e protetto le frontiere italiane quando era ministro dell’Interno, Salvini subisce una vera persecuzione giudiziaria volta a metterlo a tacere. Il processo e la pena di sei anni richiesta per lui sono di una estrema gravità tanto più che l’invasione migratoria si acuisce ovunque in Europa. Siamo solidali e più che mai al tuo fianco, Matteo».

Le Pen è tra i registi del gruppo Patrioti per l’Europa, sorto nel nuovo Europarlamento dalle ceneri di Identità e democrazia, e anche altre formazioni che ne fanno parte sono corse a dare sostegno a Salvini. Tra i primi, il leader xenofobo olandese (la cui formazione ora partecipa al governo) Geert Wilders. «Il mio amico e alleato Salvini, vicepremier italiano, rischia sei anni di carcere per aver difeso il suo paese. Una totale vergogna. Lui merita una medaglia. Al 100 per cento solidale con Matteo!».

Pure Elon Musk interviene attaccando la magistratura italiana e gettando odio sulla procura di Palermo: «Quel procuratore pazzo sì che dovrebbe andare in prigione per sei anni».

Propaganda senza contraddittorio

Mentre va in onda – letteralmente – la linea di governo, reagisce il comitato di redazione di RaiNews dopo che l’intero video pubblicato da Salvini sui social è stato trasmesso sulla rete pubblica. «Quasi 4 minuti di monologo sul processo Open Arms presi dai social del ministro Salvini. Ancora una volta il nostro canale usato come megafono per le dichiarazioni di un membro di primo piano del governo. Ancora una volta saltate le regole del buon giornalismo e il lavoro di mediazione di una intera redazione. Chi ha deciso di mandarlo in onda? Cosa dice il direttore Petrecca? Riteniamo doveroso quanto meno offrire lo stesso tempo alla controparte in questa vicenda».

