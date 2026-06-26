La Russa al Colle? Per evitarlo serve un patto a sinistra

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Se ciascun leader o leaderino si considera il migliore e l’insostituibile, la partita è persa in partenza. E questo non vale per il sospettato numero uno, cioè Matteo Renzi, ma per anche per altri, a iniziare da Giuseppe Conte

Il punto è semplice: tutti coloro che si oppongono al governo e non vogliono Ignazio La Russa sul colle (non fatale) del Quirinale devono fare fronte comune. Tertium non datur. O consentire a Meloni e Vannacci (perché anche il generale entrerà in qualche forma in quello schieramento, e sarà ben accolto come fece Berlusconi con tutti gli estremisti di destra) di vincere andando in ordine sparso, o compattare le file per cercare di sbaragliare la destra, come è alle viste con una campagna elettora